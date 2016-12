Das Geschäft "Eisen Werner" war eine Institution. (Frank Thomas Koch)

Aufmerksame Beobachterinnen und Beobachter werden schon festgestellt haben, dass sich im ehemaligen Eisen- und Haushaltswarengeschäft Eisen-Werner in Hemelingen etwas tut. Tatsächlich hat die Immobilie einen neuen Besitzer gefunden, und mit dem neuen Besitzer zieht auch ein neuer Mieter ein: das Sozialkaufhaus Hemelingen.

Seit fast zehn Jahren ist das Kaufhaus in Hemelingen geplant. Nun ist es endlich soweit, konnte Jobst von Schwarzkopf vom ASB (Arbeiter Samariter Bund) in der Sitzung des WiN-Forums (Wohnen in Nachbarschaft) mitteilen.

Zum 1. Januar wird das Sozialkaufhaus der drei Träger GRI (Gröpelinger Recycling Initiative), ASB (Arbeiter-Samariter-Bund) und Projob gGmbH als Mieter in die Räume des ehemaligen Fachgeschäfts einziehen. Es wird allerdings ein nur befristeter Aufenthalt sein, denn das Sozialkaufhaus wird voraussichtlich 2018 in die Immobilie an der Bahnhofstraße 1-5 umziehen.

In den Räumen des ehemaligen Geschäftes Eisen-Werner solle zunächst einmal ein Café eingerichtet werden, teilte Jobst von Schwarzkopf weiter mit. „Der neue Eigentümer hat alle Regale und den Restbestand der Waren mitgekauft“, sagte Jobst von Schwarzkopf. „Der Charakter soll für den Stadtteil erhalten werden.“ Im Frühjahr könnte es demnach losgehen mit der Zwischennutzung.