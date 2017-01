Gefährlicher Job: Andreas Rippert ist seit 1985 Bremens oberster Sprengmeister. (Christina Kuhaupt)

Herr Rippert, haben Sie schon eine Ahnung, wie viele Bombenentschärfungen oder -sprengungen in diesem Jahr auf Sie zukommen?

Andreas Rippert: Wenn es so viele sind wie 2016, dann toppen wir den Rekord von 1300 Einsätzen, das waren 150 mehr als sonst. Aber eigentlich können wir im Kampfmittelräumdienst nie genau planen, was kommt. Wir sind sehr stark abhängig vom Baugeschehen in Bremen. Und da passiert sehr viel.

Was heißt das konkret?

Bevor in Bremen irgendwo gebaut wird, gehen die Anträge über unseren Tisch. Die Flächen werden vorher von uns geprüft, ob Blindgänger aus dem Krieg in der Erde schlummern. Die müssen dann, bevor die Bagger anrollen, beseitigt, entschärft oder gesprengt werden.

Wenn zum Beispiel die nächste Stufe vom Gewerbegebiet Hansalinie in Hemelingen nächstes Jahr kommt, werden wir sicherlich nach Blindgängern suchen müssen. Oder wenn die Stahlwerke eine neue Halle bauen. Das betrifft gewerbliche, aber auch private Bauvorhaben. Es gibt eine Verpflichtung für Bauherren, sich frühzeitig mit uns in Verbindung zu setzen.

Und was schlummert da so alles an altem und immer noch explosivem Kriegsgerät?

Das sind Patronen, Granaten oder Bomben, die nicht oder nicht vollständig explodiert sind. Das können sie aber, wenn dort Bauarbeiten stattfinden. Solche Blindgänger sind auch mehr als 70 Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs eine Gefahr. Vor allem Ballungsräume, wo es während des Krieges viel Industrie gab, waren die Ziele der alliierten Luftangriffe. Und dazu gehört Bremen.

Wie viele Bomben-Blindgänger liegen denn noch in Bremen verstreut?

Wenn wir das wüssten. Briten und Amerikaner haben im Zweiten Weltkrieg 173 Luftangriffe auf Bremen geflogen. Rund 26.000 Tonnen Spreng- und Brandbomben sollen dabei abgeworfen worden sein. Das könnte etwa einer Million Brand- und 100.000 Sprengbomben entsprechen. 13 Prozent der Sprengbomben sollen nicht explodiert sein. Allerdings stammt die Zahl aus der Zeit nach Kriegsende – und sie ist angesichts von mehr als 16.000 entschärften Bomben längst überholt.

Was passiert, wenn die Bebauungspläne und Bauanträge auf Ihrem Schreibtisch landen?

Bevor wir richtig ans Werk gehen, ist Archivarbeit angesagt. Anhand alter Unterlagen sichten wir, ob in diesem Gebiet schon einmal gesucht wurde. Ob Hinweise aus dem Staatsarchiv über mögliche Blindgänger vorliegen. Ob es Munitionsfunde von unseren Vorgängern in der Umgebung gab, zum Beispiel auch von Räumungen während und nach dem Zweiten Weltkrieg.

Während des Krieges ist schon ganz gut geräumt worden. Nur, wir wissen nicht wo. Diese Unterlagen sind sehr lückenhaft. Was die letzten 20 Jahre betrifft, ist unsere Dokumentation dagegen sehr gut.

Woher weiß man, wo die Bomben im Stadtgebiet abgeworfen wurden?

Dabei helfen uns Luftbildaufnahmen der Alliierten, die während des Krieges gemacht wurden. Die Alliierten haben von ihren Angriffen Fotos gemacht, die der Bundesrepublik seit 1985 zur Verfügung stehen. Ein Teil dieser Aufnahmen ist eingescannt worden, sie werden mit speziellen Computerprogrammen ausgewertet. Wenn das nicht reicht, suchen wir die Gebiete zusätzlich mit Metalldetektoren ab.

Gibt es so etwas wie Hot Spots in Bremen, wo finden Sie die meisten Bomben oder andere Munition?

Die Innenstadt ist eigentlich ganz gut geräumt worden, auch schon während und nach dem Krieg. Die meisten finden wir in den Randgebieten, weil dort mehr neue Baugebiete ausgewiesen werden.

Es heißt aber auch immer wieder, dass Bomben plötzlich bei Bauarbeiten gefunden werden?

Das ärgert uns schon seit Jahrzehnten. Wir haben 2016 nicht einen einzigen Zufallsfund gehabt, das ist alles ganz gezielt gesucht worden. Da hat nicht plötzlich ein Bagger eine Bombe freigelegt. Das war auch bei der 1000-Kilo-Bombe im Stephani-Viertel im Sommer so.

Die Stephani-Bombe hat Ihnen ordentlich Schwierigkeiten bereitet. Nach einigem Hin und Her musste sie quer durch die Stadt transportiert, stundenlang Straßen gesperrt werden und rund 2500 Anwohner die Gebäude verlassen, bis sie in einem unbewohnten Gebiet am Güterverkehrszentrum endlich gesprengt wurde. Ein ziemlich gewagtes Unternehmen, die Bombe hätte doch jederzeit während des Transports explodieren können?

So etwas hatte ich noch nicht und möchte es definitiv auch nicht noch einmal haben. Aber: Wir konnten es verantworten, sie durch die Stadt zu transportieren.

Was war denn das Problem?

Das waren die Größe und Lage der Bombe und dass wir den Zünder nicht herausbekommen haben. Der war zu marode. In Bremerhaven hatten wir eine Woche später übrigens eine Bombe, die gesprengt werden musste. Wäre das die Stephani-Bombe gewesen, hätten wir sie auf gar keinen Fall durch die Stadt transportieren können.

Und so etwas kann jederzeit vorkommen...

Das ist so. Die Stephani-Bombe war gerade so, dass viele glückliche Umstände dazu geführt haben, dass wir sie aus der Innenstadt herausbekommen haben.

Um welche Größenordnung handelt es sich denn bei den Bomben, mit denen Sie es zu tun bekommen?

Das können zehn Kilogramm sein, aber auch eine 2000-Kilo-Bombe.

Wie viele Bomben haben Sie mit Ihrem Team 2016 entschärft?

14 Sprengbomben. Wir unterscheiden zwischen Sprengbomben und Kleinmunition wie Handgranaten. Die sind gefährlicher.

Wieso das?

Wenn man eine Bombe sieht, dann rennt jeder weg, und es passiert in der Regel nichts. In den seltensten Fällen schraubt da jemand dran herum. Handgranaten dagegen werden unterschätzt. Und das ist richtig gefährlich.

Wir machen des Öfteren sogenannte Versuchs- und Belehrungssprengungen, da wird eine Sprengkaspel mit 0,8 Gramm Sprengstoff genommen. Das ist wirklich nicht viel, aber das zerreißt einem schon die Hand. In einer Handgranate sind je nach Sorte 300 bis 500 Gramm.

Welche Bomben machen Ihnen denn am meisten zu schaffen?

Im Prinzip ist jede Bombe nur eine Stahlhülle mit Sprengstoff im Innern. Das Problematischste ist der Zünder. Der amerikanische Langzeitzünder Nummer 123 bereitet uns am meisten Kopfzerbrechen, er ist besonders schwierig zu entschärfen. Da hat es auch bei den Sprengmeistern schon Tote gegeben. Dieser Zünder ist von der Ausfertigung so gut, dass er noch voll funktionsfähig ist.

Und er ist oft noch so gut abgedichtet, dass kein Wasser eindringen kann und die Zündeinrichtung beschädigt. Wenn wir eine Bombe sehen, wissen wir aber zunächst nicht, wie funktionsfähig der Zünder tatsächlich noch ist. Neben den Zündern bereiten uns die sogenannten Initialsprengstoffe große Sorgen.

Was hat es damit auf sich?

Der Schlagbolzen des Zünders prallt auf ein Zündhütchen und damit wird die Initialzündung eingeleitet. Und diese Sprengstoffe verändern sich im Laufe der Zeit, werden sehr reibungs- und schlagempfindlich.

Wir vermuten, dass die eine oder andere Selbstdetonation, die es immer mal wieder gibt, durch solche chemischen Veränderungen im Zünder ausgelöst wird. Bewiesen ist das noch nicht. Das heißt: Dass die Zünder irgendwann durch Korrosion nicht mehr funktionstüchtig sind, der Sprengstoff aber durch die Zersetzung empfindlicher wird und sich selbst entzündet.

Gab es in Bremen auch schon Selbstdetonationen?

Nein, aber in anderen Bundesländern. Das liegt auch daran, dass die Bomben mit den amerikanischen Langzeitzündern als erstes zur Selbstdetonation neigen. Die haben wir in Bremen relativ wenig. Je nach Lage und Größe der Bombe kann es sein, dass man einen Krater von 15 Metern Durchmesser und von sechs Metern Tiefe hat.

Wissen Sie immer, was auf Sie zukommt, wenn Sie zu einem Blindgänger gerufen werden?

Man hat natürlich teilweise anhand von Munitionsfunden in der Nähe eine Ahnung, was da auf einen zukommt. Auch durch die Messdiagramme der Suche kann man Rückschlüsse auf eine bestimmte Größe ziehen. Aber es kann auch sein, wenn man das Loch aufmacht: Das ist nicht wie erwartet eine 500-Pfund-, sondern eine 1000-Pfund-Bombe. Und über den Zünder kann man schon gar nichts sagen. Das sehen wir erst, wenn die Bombe frei vor uns liegt.

Herr Rippert, Sie haben definitiv den gefährlichsten Job Bremens. Warum macht man das?

Das hat sich so ergeben. Eigentlich wollte ich Flieger bei der Bundeswehr werden, schließlich habe ich mich als Minentaucher ausbilden lassen. Nach der Bundeswehr habe ich eine eineinhalbjährige Ausbildung beim Kampfmittelräumdienst Hamburg mit dem Schwerpunkt Abwurfmunition absolviert. So ging das los, seit 1985 mache ich das jetzt.

Sind Sie in irgendeiner Art und Weise geschützt, tragen Sie für Ihre Arbeit einen Schutzanzug oder Ähnliches?

Nein, warum auch? Wenn schon 0,8 Gramm Sprengstoff die Hand wegreißt, dann nützt bei einer Bombe mit einem Krater von zehn Metern gar kein Schutz. Außerdem muss man sich bei der Arbeit frei bewegen können. Meine Lebensversicherung ist meine Ausbildung. Man muss auch den Mut haben, Kollegen zu fragen, wenn man etwas nicht weiß.

Eitelkeit könnte tödlich sein. Ohne meine Mitarbeiter könnte ich diesen Beruf nicht ausüben. Ich bin kein Einzelkämpfer, wir arbeiten im Team. Und: Wenn man eine Bombe sprengt und dann den Krater sieht, führt einem das immer wieder vor Augen: Da ist ganz schön Bumms hinter.

Das Gespräch führte Sabine Doll.