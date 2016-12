Bürgermeister Carsten Sieling. (dpa)

Neben Bürgermeister Carsten Sieling wird Angela Geermann aus Bremerhaven dabei sein. Geermann gehört ebenso wie Sieling nicht der Bürgerschaft an. Sie lebt in Bremerhaven und engagiert sich dort im Verein „Solidar – Freiwillige soziale Dienste“. Der Verein hat rund 70 Mitglieder, die sich unentgeltlich für das Wohl von Menschen in der Pflegeeinrichtung „Haus im Park“ in Bremerhaven einsetzen.

Die Grünen haben sich bereits vor einigen Tagen entschlossen, ihren früheren Bürgerschaftsabgeordneten Hermann Kuhn zu entsenden. Kuhn ist auch Vorsitzender der Bremer Sektion der Deutsch-Israelischen Gesellschaft.

Für die CDU wird ihr Landesvorsitzender Jörg Kastendiek in Berlin dabei sein, für die FDP deren Fraktionsvorsitzende Lencke Steiner – und zwar nur deshalb, weil ihre Partei bei der Benennung der Bremer Versammlungsteilnehmer durch die Bürgerschaft eine Zählgemeinschaft mit der CDU eingeht.

Die Linken haben aufgrund ihrer zahlenmäßigen Stärke in der Bürgerschaft keinen Anspruch auf einen Vertreter in der Bundesversammlung.