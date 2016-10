Zwei Drittel der Lebensmittel im Müll seien vermeidbar, sagen Experten. (dpa)

Jedes Jahr landen in Deutschland elf Millionen Tonnen Lebensmittel im Wert von etwa 25 Milliarden Euro im Müll. Weggeworfen werden sie in der Lebensmittelherstellung, aber auch in Privathaushalten. Am Welternährungstag, der seit 1979 jedes Jahr am 16. Oktober stattfindet, erinnern Verbraucherschützer daran, wie viele Menschen auf der Welt noch immer hungern und wie viele brauchbare Lebensmittel vor allem in Europa leichtfertig entsorgt werden.

Auch in Bremen ist das so. Nach Angaben der Umweltbehörde landen in den Bremer Biotonnen jährlich etwa 23.000 Tonnen Lebensmittelabfälle – das sind 42 Kilogramm pro Einwohner. „Und es werden nicht alle Lebensmittel in die Biotonne entsorgt, sondern viel landet im normalen Abfall“, sagt Jens Tittmann vom Senator für Umwelt Bau und Verkehr.

Nach Schätzungen der Verbraucherzentrale wirft jeder Bundesbürger im Jahr etwa 80 Kilogramm Lebensmittel weg, zwei Drittel davon seien vermeidbar. Den größten Teil entsorgten die Gastronomie und der Einzelhandel.

Mehr als 200 Tonnen werden monatlich vor der Vernichtung bewahrt

Wie viel davon noch für Menschen verwendet werden könnte, denen es nicht so gut geht, das sehen die Mitarbeiter der Bremer Tafel nahezu täglich. Mehr als 200 Tonnen Lebensmittel werden pro Monat durch die Einrichtung vor der Vernichtung bewahrt, sagt Uwe Schneider, erster Vorsitzender der Bremer Tafel. In den drei Ausgabestellen in Gröpelingen, Huchting und Hemelingen verteilen die Helfer mehrmals in der Woche Lebensmittel an Bürger mit geringem Einkommen.

Jeden Tag fahren fünf Autos der Tafel in Bremen umher, um Produkte einzusammeln, die Bäckereien, Supermärkte oder andere Lebensmittelfirmen nicht mehr verkaufen können oder wollen. Etwa hundert Stellen in der Stadt spenden regelmäßig übrig gebliebene Nahrungsmittel. Einer von ihnen ist die Bäckerei Trage in der Neustadt.

„Warum sollen wir die Backwaren wegwerfen, wenn sie noch besser genutzt werden können“, sagt Inhaber Ralf Trage. Seit Jahren arbeite seine Bäckerei nicht nur mit der Tafel, sondern auch mit den Suppenengeln zusammen, die regelmäßig Essen an Obdachlose ausgeben.

Bäckereien zeigen großes Engagement

Einige Sachen, die auch für die Tafel und die Suppenengel zu schlecht seien, spende die Bäckerei an einen Bauernhof, der die Reste an sein Vieh verfüttert. Trotzdem müsse sein Betrieb am Ende des Tages drei bis fünf Prozent der Ware entsorgen, sagt Trage.

Bäckereien, so wie die von Ralf Trage, zeigten in Bremen und umzu eine große Bereitschaft, Waren zu spenden, sagt Uwe Schneider. Auch viele Supermarktketten beteiligen sich an der Aktion. „Wir würden uns aber freuen, wenn noch mehr privat geführte Geschäfte mitmachen würden.“

Vor allem mehr Obst, Gemüse und andere frische Produkte könnte die Tafel nach eigenen Angaben gebrauchen. Etwa 350 Menschen nehmen das Angebot der Einrichtung wahr. Weil diese zum Teil ganze Bedarfsgemeinschaften eindeckt, versorgt die Tafel etwa 7000 Menschen in Bremen.

Verschwendung reduzieren

Verbraucherschützer weisen am Welternährungstag vor allem darauf hin, dass jeder Einzelne ganz leicht seinen Lebensmittelkonsum bewusster gestalten kann. Entsorgung kommunal rät in diesem Zusammenhang beim Einkauf darauf zu achten, nur das zu kaufen, was wirklich benötigt wird und verbraucht werden kann.

Hierbei helfe eine Einkaufsliste, um nicht in Spontankäufe zu verfallen. Zuhause sei es hilfreich, die neuen Lebensmittel im Kühlschrank nach hinten zu sortieren, damit zunächst die mit älterem Mindesthaltbarkeitsdatum (MHD) aufgebraucht werden. Ist das MHD abgelaufen, sind die Lebensmittel oft noch gut – und deshalb nicht gleich zu entsorgen, sondern zu öffnen und zu überprüfen.

Beim Kochen sollte man nur die benötigte Menge zubereiten. Falls doch mal etwas übrig bleibt: Reste müssen nicht in den Müll. Sie können eingefroren werden oder es können daraus neue, leckere Gerichte zubereitet werden. Der bewusste Umgang mit Lebensmitteln kann nach Angaben der Verbraucherzentralen zu Einsparungen von bis zu 230 Euro pro Person führen.