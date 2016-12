Elternverbände drohen dem Bremer Senat mit einer Klage in Millionenhöhe. (Symbolbild) (dpa)

„Kommt die Beitragsordnung, folgt die Klage“, heißt es in einem Schreiben der Zentralen Elternvertretung (ZEV) und des Gesamtelternbeirat katholischer Kindertagesstätten in Bremen (GEB).

Die Bildungsbehörde hatte die Beitragsordnung vor einigen Wochen vorgelegt und dann noch einmal überarbeitet, nachdem Eltern und auch Politiker Familien mit einem mittleren Einkommen übermäßig belastet sahen. Die Elternverbände sehen in der neuen Gebührenordnung „nicht mehr als ein Diskussionspapier“. Sie fordern die Bremer Politiker auf, die Gebührenordnung in der Bürgerschaft zu stoppen. So ließen sich Kosten in Millionenhöhe vermeiden, die auf Bremen zukämen, wenn die Eltern klagen.

Am Montagvormittag hatten die ZEV und der GEB zu einem Gespräch mit Parteivertretern von SPD, CDU, FDP, Grünen und Linken geladen.