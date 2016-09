Überall sind sie im Einsatz: Ehrenamtliche. Hier Gerd Dziwisch, der die Flüchtlingskinder im Übergangswohnheim Überseetor betreut. (Jonas Völpel)

So stellt es das sogenannte Freiwilligensurvey fest, eine Untersuchung im Auftrag des Bundesfamilienministeriums. Darin wurden die Quoten des freiwilligen Engagements in 14 deutschen Bundesländern verglichen. Allerdings gibt es einen Bereich, der in der Untersuchung weitgehend in den Hintergrund tritt: Das Engagement hält selten längerfristig an, für einen dauerhaften Einsatz sind immer weniger Personen zu gewinnen. Das könnte zukünftig auch in Bremen die Arbeit von Vereinen und Hilfsorganisationen gefährden.

Bremen liegt in der Untersuchung mit 42,3 Prozent Engagierter 1,3 Prozentpunkte unter dem Bundesdurchschnitt, ist damit aber unter den Stadtstaaten sogar Spitzenreiter. Es bringen sich sechs Prozentpunkte mehr Personen als noch 1999 ehrenamtlich ein. Auch im Zeitmanagement schlägt sich die Hansestadt nicht schlecht, denn bei den Aktiven nimmt das Ehrenamt viel Raum ein: 20,7 Prozent der Freiwilligen verwenden sechs oder mehr Stunden dafür, nur in Berlin und im Saarland sind diese Zahlen geringfügig höher.

Anforderungen steigen

Das Interesse, ein Ehrenamt aufzunehmen, besteht laut Untersuchung bei 62,2 Prozent der Bremerinnen und Bremer. Das dürfte sich auch 2015 bestätigt haben. Denn nachdem die Daten der Untersuchung zusammengestellt wurden, brandete nicht nur in Bremen das überwältigende Engagement in der Flüchtlingshilfe auf. Doch inzwischen beklagen immer mehr Organisationen, dass die anfängliche Euphorie wieder abgeflaut ist.

Viele Helfer zeigten zwar in der akuten Notsituation einen enormen Einsatz, doch mit dem Einkehren des Alltags flaut ihre Zahl wieder ab. Ein Problem, mit dem sich viele Vereine und gemeinnützige Organisationen seit geraumer Zeit beschäftigen müssen: Helfer für konkrete Probleme oder zeitlich befristete Aktionen finden sich zwar immer, verantwortliche Aufgaben in formellen Positionen wollen aber immer weniger Menschen übernehmen.

Das Problem kennt der stellvertretenden Geschäftsführer des Landessportbundes, Linus Edwards, sehr gut: Natürlich engagierten sich weiterhin viele, denn „Sport hat grundsätzlich die Sonderstellung, dass die neuen Funktionsträger aus den eigenen Reihen heranwachsen“. Junge Fußballer übernähmen im Idealfall irgendwann Verantwortung im Verein und füllten schlussendlich die frei werdenden Positionen aus. Allerdings gingen die Anforderungen immer mehr über das klassische Ehrenamt hinaus, erklärt Edwards, weshalb viele Trainer sich immer öfter mit komplizierten rechtlichen Fragen auseinandersetzen müssten.

Freie Stellen bleiben immer öfter unbesetzt

Das koste viel Zeit und übersteige oft auch die Kompetenzen der Ehrenamtlichen. Gleichzeitig bleiben viele freie Stellen immer öfter unbesetzt, es fehlt an Nachwuchs. Die Gründe dafür sieht Edwards in der mangelnden Anerkennung des Ehrenamtes und auch in einem Versäumnis der Vereine, junge Leute gezielt anzusprechen und für Funktionspositionen in die Pflicht zu nehmen. Ein Problem, das auch im Rahmen der Freiwilligenstudie bestätigt wird: Nur 47,1 Prozent der Schülerinnen und Schüler in Bremen sind freiwillig engagiert, so wenige wie in keinem anderen Bundesland.

Sportvereine sind besonders auf der Ausführungsebene vom Einsatz Freiwilliger abhängig. Hiermit sind laut dem letzten Sportentwicklungsbericht Funktionen gemeint, die mehr als einen geringfügigen Umfang aufweisen und „für die Gewährleistung der Vereinsangebote und des Wettkampfbetriebs von hoher Bedeutung“ sind. 9360 Personen übernehmen diese Positionen in einem Sportverein. Solide Zahlen, möchte man meinen. Die Studie hingegen zeigt: Auch wenn die Zahlen ansteigen – im Bereich „Sport und Bewegung“ verzeichnet Bremen einen leichten Rückgang.

Das freiwillige Engagement solle mit Freude durchgeführt werden, da könne eine langfristige Verpflichtung kontraproduktiv wirken, erklärt Waltraud Wulff-Schwarz. Sie ist für den Bereich „Freiwilliges soziales Engagement“ in der Inneren Mission zuständig, wo aktuell 504 Freiwillige tätig sind. Auch dort stieg das Engagement während der Flüchtlingskrise schlagartig an und erreichte sogar eine ganz neue Altersgruppe: Während die meisten Engagierten zwischen 40 und 65 Jahre alt sind, kamen im vergangenen Jahr zahlreiche junge Menschen zur Inneren Mission, um zu helfen.

Engpässe bei der Inneren Mission

Doch in klassischen Aufgabengebieten der Einrichtung kommt es zu Engpässen. Es mangelt in der Betreuung von mehrfach oder geistig behinderten Menschen, Besuche oder Gespräche werden oft mit Freiwilligen besetzt. „Bei psychosozialen Hilfen ist ein kurzfristiges Engagement nicht sinnvoll, weil der persönliche Kontakt sich entwickeln muss“, meint Wulff-Schwarz.

Vor allem der Einstieg sei das Schwerste, so Martin Rode vom BUND. Viele wollen kurzfristig und themenorientiert helfen, Impulse für konkrete Aufgaben müssten meist vorgegeben werden. Deshalb sei der BUND in der Pflicht, aktiv auf Menschen zuzugehen und sie für Projekte zu gewinnen.

Die meisten Bereiche müssen sich auf jene Freiwilligen verlassen, die seit Jahren in ihren Strukturen verwoben sind, auch wenn die Zahlen eigentlich für mehr Engagement sprechen. Langfristige Bindung ist nicht mehr zeitgemäß. Obwohl die meisten Organisationen nicht über gefährlichen Mangel klagen, ist man sich einig: Die meisten wären froh über jede zusätzliche helfende Hand.