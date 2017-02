Diese Gruppe junger Kreativer hat zwei Jahre lang vergeblich nach einem Raum geschaut. Ihre Suche könnte bald ein Ende haben. (Christina Kuhaupt)

Seit fünf Jahren sucht der Verein Zuckerwerk nach einer Immobilie für ein soziokulturelles Zentrum mit Club. Jetzt stehen die Zeichen so günstig wie nie zuvor, dass dieses Zentrum tatsächlich demnächst in der Überseestadt entstehen kann: Mit breiter Mehrheit hat sich kürzlich der Waller Beirat dafür ausgesprochen, die Kulturinitiative in ihren Bemühungen um den Kauf des Bunkers an der Hans-Böckler-Straße zu unterstützen.

Unter anderem gefällt ihnen, dass der Verein dort mit einer Dauerausstellung an den Feuersturm vom August 1944 im Bremer Westen erinnern möchte. Auch die Bürgerschaftsabgeordneten Robert Bücking (Grüne) und Jürgen Pohlmann (SPD) stehen ausdrücklich hinter dem Vorhaben, wie sie jetzt unterstrichen.

Dabei wird es insbesondere darum gehen, gemeinsam mit den Nachbarn des Bunkers eine einvernehmliche Lösung zu finden. Denn auch die Straßenverkehrsgenossenschaft (SVG), die gleich neben dem Bunker ansässig ist, würde die Immobilie gerne erwerben. Gleichzeitig gibt es dort die Befürchtung, Veranstaltungen im Bunker könnten zum Verkehrschaos auf dem SVG-Firmengrundstück führen.

Noch gehört der Bunker der Stadt und wird von der Wirtschaftsförderung Bremen (WFB) verwaltet. Für Kauf und Umbau wurden 700.000 Euro veranschlagt, die Finanzierung ist nahezu komplett: Bei einem Kreativwettbewerb der WFB hatte das Zuckerwerk 100.000 Euro gewonnen, es gibt eine Zusage über einen Bankkredit in Höhe einer halben Million Euro, und mehr als 1000 Unterstützer haben 60.000 Euro gespendet.