Der Schienenersatzverkehr wird ab 31.10. aufgehoben, dann fährt die Linie 8 wieder ihre normale Route. (Frank Thomas Koch)

Der Schienenersatzverkehr mit Bussen, der seit einem Jahr unter der Woche zwischen der Domsheide und der Endhaltestelle in Schwachhausen eingesetzt wird, ist wird ab dem 31. Oktober beendet.

Die Änderung kommt gerade rechtzeitig, denn in der kalten Jahreszeit fahren die Bremer wieder vermehrt mit der Straßenbahn. Zum Beginn der Winterperiode verstärkt die Bremer Straßenbahn AG (BSAG) daher auch auf anderen Linien ihren Fahrplan. So wird die Linie 4 nachmittags wieder alle fünf Minuten fahren, und die Verstärkungsfahrten der Linie 6 zwischen Hauptbahnhof und Universität werden wieder mit Straßenbahnen statt Bussen durchgeführt.

Die Ursache für den Ausfall der Straßenbahnen war ein Rückstau von Reparaturen, die die BSAG im vergangenen Jahr an ihren Fahrzeugen durchführen musste. Die BSAG begründete ihre Entscheidung für den Schienenersatzverkehr auf der Linie 8 damit, dass die Fahrgastzahlen dort vergleichsweise niedrig seien.

Die Anwohner in Schwachhausen waren jedoch verärgert über den eingeschränkten Service. Die Fraktionen der SPD und Grünen im Schwachhauser Beirat hatten die BSAG daher bereits im Januar aufgefordert, sie solle mit dem neuen Jahresfahrplan ab April wieder Straßenbahnen auf der Linie 8 einsetzen. Weiterhin forderten die Politiker, die Taktfrequenz der Busverbindung 8E bis dahin von derzeit 20 auf 10 Minuten zu erhöhen.

Der Beirat begründete seine Kritik damit, dass im Einzugsbereich der Linie 8 viele ältere Menschen mit eingeschränkter Mobilität leben, die auf die Straßenbahn angewiesen seien. Die Haltestellen Am Stern und Brahmsstraße wurden in Richtung Hauptbahnhof nicht angefahren, und die Linie 6 sei als Ersatz oft stark überfüllt. Mit der Aufhebung des Schienenersatzverkehrs sollten diese Probleme nun behoben sein. Die Linie 8 fährt ab November unter der Woche bis 20.30 Uhr und auch am Wochenende im 20-Minuten-Takt. Vormittags sollen zwischen Roland-Center und Domsheide noch zusätzliche Bahnen als Linie 8E fahren.

Bahnen fahren mehr und verschleißen schneller

Bereits seit einigen Jahren kommt es bei den 77 Straßenbahnen des Typs GT8N vermehrt zu Defekten aufgrund von Verschleiß. Die Niederflurfahrzeuge werden seit 1993 in Bremen eingesetzt und sollten bei einer Laufleistung von durchschnittlich 50 000 Kilometern im Jahr eigentlich 25 bis 30 Jahre halten. In der Realität fahren die Straßenbahnen jedoch durchschnittlich 71 000 Kilometer pro Jahr. Die Ursache für diese Überbelastung ist der Ausbau des Bremer Streckennetzes bei gleichzeitiger Reduzierung der Flotte von 150 auf 120 Bahnen zwischen 1995 und 2012.

2015 habe die BSAG begonnen, die Schwachstellen der alten Fahrzeuge zu analysieren, sagt BSAG-Sprecher Andreas Holling. Diese Schwachstellen galt es zu beheben, wodurch der besagte Rückstau entstanden sei. Dieser sei nun jedoch behoben. „Wir haben Personal und Arbeitsstunden aufgestockt, um das Problem zu lösen.“ Die erhobenen Daten über die Fahrzeuge sollen dafür sorgen, dass ein Ad-hoc-Ausfall wie auf der Linie 8 nicht noch einmal vorkommt. Die BSAG wisse nun genau, welche Teile zum Verschleiß neigen und könne daher rechtzeitig reagieren, so Holling.

Das ändert jedoch nichts an der Tatsache, dass die BSAG sehr bald neue Straßenbahnen braucht. Im November 2015 hat der Senat beschlossen, in 67 neue Fahrzeuge für Bremen zu investieren. Die Anschaffung soll 210 Millionen Euro kosten. Die neuen Bahnen ersetzen die alten Wagen des Typs GT8N allerdings nicht vollständig: Zehn Fahrzeuge soll die BSAG selbst instand setzen. Alles in allem belaufen sich die Kosten nach Berechnungen des Senats auf 602,3 Millionen Euro bis zum Jahr 2053; Bremen trägt davon 401,5 Millionen. Den Rest soll die BSAG selbst erwirtschaften.

Bis 2022 sollen Bahnen generalüberholt sein

Die Ausschreibung für die neuen Straßenbahnen laufe derzeit, teilt Andreas Holling mit. Parallel dazu werde ein Teil der Werkstatt in Sebaldsbrück für die Instandsetzung der zehn Straßenbahnen umgebaut. Die Generalüberholung einer Straßenbahn dauere etwa sechs Monate. Dafür müssten in der Werkstatt zusätzliche Kapazitäten geschaffen werden, damit die normalen Wartungsarbeiten an anderen Fahrzeugen nicht blockiert werden. Die Generalüberholungen sollen im Sommer 2017 beginnen und können somit frühestens 2022 abgeschlossen sein.

Die Lage der BSAG bleibt also noch ein paar Jahre angespannt, denn auch die 67 neuen Fahrzeuge können laut Holling frühestens in zwei Jahren in den Probebetrieb gehen. „Wir hoffen, dass die neuen Bahnen so schnell wie möglich da sind. 2018 ist unser Wunsch“, formuliert es der Sprecher vorsichtig. Details über die neuen Fahrzeuge könne er nicht bekannt geben – sie seien jedoch an die höhere Laufleistung in Bremen angepasst.