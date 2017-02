Detlef Müller und Adeniyi Kamarou. (Jörg Sarbach)

Westafrika ist ein wichtiger Markt für Seaway Logistics Bremen. An mehreren Verladeorten arbeitet das Unternehmen dort mit Kunden zusammen – nur haperte es in der Vergangenheit ab und an mit der französischen Sprache. Denn einen Muttersprachler gab es im siebenköpfigen Team nicht.

Das sollte sich im vergangenen Jahr ändern: Im Oktober stieß Kamarou Adeniyi zu der Überseespedition. Gebürtig stammt er aus Benin, einem Land in Afrikas Westen mit der Amtssprache Französisch. Vor drei Jahren kam der heute 20-Jährige als Wirtschaftsflüchtling nach Deutschland.

Über den Verein Bremer Spediteure und mithilfe eines Willkommenslotsens, der bei der Handelskammer Bremen arbeitet, fanden die Spedition und Adeniyi schließlich zusammen. Was im vergangenen Jahr mit einer Einstiegsqualifizierung begann, soll in diesem August in ein Ausbildungsverhältnis münden: Seaway Logistics will den Geflüchteten zum Speditionskaufmann weiterqualifizieren.

Integrationsprozess insgesamt eher langsam

Die Geschichte von Kamarou Adeniyi ist ein gelungenes Beispiel für die Integration von Geflüchteten in den Arbeitsmarkt. Doch insgesamt läuft dieser Prozess in der Hansestadt eher langsam an. Nach Zahlen der Handelskammer Bremen haben über die Initiative der Wirtschaftsvertretung im vergangenen Jahr 166 Geflüchtete einen Praktikumsplatz bekommen. Mehr als 180 Flüchtlinge haben eine Einstiegsqualifizierung begonnen – und 72 eine Ausbildung.

„Die Bremer Unternehmen forcieren die Integration“, sagte Handelskammer-Hauptgeschäftsführer Matthias Fonger bei der Vorstellung des Jahresberichts der Kammer am Montag. Zum Vergleich: Allein 2016 wurden in Bremen knapp 9000 Anträge auf Asyl gestellt. Die Handelskammer rechnet jedoch damit, dass die Zahl der Auszubildenden mit Flüchtlingshintergrund in diesem Jahr weiter zunimmt.

An der Initiative der Handelskammer nehmen mehr als 200 Bremer Firmen teil, die mehrere Hundert Praktikums- und Ausbildungsplätze geschaffen haben sowie Stellen für eine sogenannte Einstiegsqualifizierung, die ein Jahr dauert und von der Arbeitsagentur mitfinanziert wird.

Kaum Einsatz in höheren Positionen

Wie eine Umfrage der Handelskammer ergeben hat, beschäftigt knapp ein Viertel der Bremer Unternehmen bereits Flüchtlinge. Noch einmal weitere zehn Prozent der Firmen planten, in den kommenden zwei Jahren Geflüchtete einzustellen. Die meisten von ihnen sind derzeit in Industriebetrieben (28,6 Prozent) und im Verkehrs- und Logistikbereich (28,4 Prozent) zu finden.

Die Kammervertreter vermuten, dass das mit dem Schwerpunkt auf manuelle Tätigkeiten zusammenhängen könnte. In höheren Positionen werden Flüchtlinge indes kaum eingesetzt: Knapp zwei Drittel der befragten Unternehmen beschäftigen Menschen mit Fluchthintergrund als Praktikanten oder im Zuge einer Einstiegsqualifizierung.

42,6 Prozent der Firmen haben Ausbildungsplätze mit Geflüchteten besetzt. Als Fach- oder Führungskräfte sind Flüchtlinge in gerade einmal 14 Prozent der befragten Unternehmen eingestellt oder eingeplant. An der Konjunkturumfrage der Handelskammer haben sich 433 Bremer Betriebe aus Industrie, Handel und Dienstleistungen beteiligt.

Zusammenarbeit mit Jobcenter und Arbeitsagentur

Die Kammer-Initiative ist nur eines von mehreren Bremer Projekten, die Geflüchtete in den Arbeitsmarkt bringen sollen. „Zukunftschance Ausbildung“ richtet sich etwa an junge Flüchtlinge, die durch eine Einstiegsqualifizierung auf einen Ausbildungsplatz vorbereitet werden. Das Projekt wird vom Aus- und Fortbildungszentrum (AFZ) Bremen organisiert.

Die Handwerkskammer arbeitet mit dem AFZ, aber auch mit dem Jobcenter und der Arbeitsagentur zusammen, um noch deutlich mehr Geflüchtete in einen Job zu vermitteln. Nach Angaben der Handwerkskammer haben 2016 insgesamt 53 Flüchtlinge einen Praktikums- oder Ausbildungsplatz im Handwerk gehabt oder mit einer Einstiegsqualifizierung begonnen. Noch einmal 50 Geflüchtete mit wenig Deutschkenntnissen werden über das Projekt „Arbeit und Integration“ des Jobcenters Bremen an die Arbeitswelt herangeführt.

Aber auch die Unternehmen ergreifen die Initiative: So hat beispielsweise Mercedes-Benz in seinem Bremer Werk ein Brückenpraktikum angeboten. Die ersten 40 Absolventen wurden im Sommer verabschiedet. Die Willkommenslotsen bieten wiederum den Unternehmen Unterstützung bei der Integration von Flüchtlingen in den Arbeitsalltag an.

"Unternehmen integrieren Flüchtlinge"

Insgesamt gibt es sechs dieser Willkommenslotsen: zwei bei der Handelskammer, zwei beim Kompetenzzentrum Handwerk der Handwerkskammer, einen an den Grone-Schulen und einen beim Verband Garten-, Landschafts- und Sportplatzbau Niedersachsen-Bremen.

Bundesweit gibt es das Netzwerk „Unternehmen integrieren Flüchtlinge“ des Deutschen Industrie- und Handelskammertags (DIHK). Ende 2016 waren es etwa 300 Firmen, die 2500 Geflüchteten über Praktika, Ausbildung oder andere Maßnahmen einen Einstieg in den Arbeitsmarkt ermöglichten. Im Handwerk läuft mit „Perspektiven für junge Flüchtlinge im Handwerk“ ein ähnliches Projekt, das sich zum Ziel setzt, bis 2018 10 000 Geflüchtete in eine Ausbildung oder eine Ausbildungsvorbereitung zu bringen.

Der Weg in die Ausbildung brauche Zeit, „nach Erfahrungen der Betriebe etwa zwei Jahre“, hatte DIHK-Präsident Eric Schweitzer zuletzt gesagt. Auch, weil oftmals fehlende Deutschkenntnisse und Schulabschlüsse sowie laufende Asylverfahren einem schnelleren Start im Weg stehen.

Prognose: Arbeitslosigkeit wird steigen

Nach Einschätzung von Bundesarbeitsministerin Andrea Nahles (SPD) werden viele Flüchtlinge erst dieses Jahr in die Arbeitsvermittlung kommen. Zuletzt hieß es in den Prognosen der Agentur für Arbeit Bremen-Bremerhaven, dass die Zahl der Arbeitslosen in diesem Jahr wieder steigen wird. Als Begründung nennen Vertreter der Agentur die Geflüchteten: Ein Großteil von ihnen wird nun in der Arbeitslosenstatistik erfasst.

Die Spedition Seaway Logistics freut sich über ihren künftigen Auszubildenden. „Er ist sehr motiviert, manchmal müssen wir ihn sogar bremsen“, sagte Sachbearbeiter Jan Peteaux. Bei Problemen mit der französischen Sprache springt Kamarou Adeniyi nun stets als Übersetzer ein. Natürlich gebe es ab und an Verständnisprobleme – vor allem wegen der Fachbegriffe –, aber unterm Strich sei der 20-Jährige ein echter Gewinn.