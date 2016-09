Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Überfall in der Neustadt Erst zocken, dann ausrauben

Kathrin Aldenhoff

Zuerst spielte er an den Automaten – doch dann wurde er vom Kunden zum Räuber: Ein etwa 35-jähriger Mann hat in der Nacht auf Sonnabend eine Spielothek in der Neustadt ausgeraubt.