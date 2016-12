Der 24-jährige Motorradfahrer ist wegen Mordes angeklagt. (dpa)

Allesamt belasteten sie bei ihrer Vernehmung vor dem Landgericht Bremen den Angeklagten. Kurz vor dem tödlichen Unfall soll der Beschuldigte an einer Ampel einen Motorradfahrer auf halsbrecherische Art und Weise überholt haben. Er könne dies zwar nicht ausschließen, erklärt der 24-Jährige, glaube es aber nicht. Diese Kreuzung habe nicht auf seinem Weg gelegen. Seiner Erinnerung nach könne sich dieser Vorfall nur an einem anderen Tag zugetragen haben.

Sein Pech: Der Zeuge ist Polizist und kann sich sehr genau an den Tag erinnern. Und nicht nur das – er hat den Angeklagten und seine Fahrweise auch noch weiter beobachtet. Detailliert schildert er dem Gericht die rücksichtslose Fahrweise des Angeklagten, die dieser kurz zuvor noch ganz anders geschildert hatte. Auch die Aussagen zweier Schüler, die den Unfall an der Kreuzung in Walle stehend als Augenzeugen beobachtet haben, stimmen nicht mit seinen Angaben überein. Während er beteuert, verzweifelt zu bremsen versucht zu haben, sind die beiden Jugendlichen sich sicher, dass er unmittelbar vor der Kollision noch Gas gegeben hat.

Der Prozess wird am heutigen Donnerstagnachmittag mit der Vernehmung weiterer Zeugen fortgesetzt.

Der wegen Mordes angeklagte 24-Jährige muss sich vor dem Landgericht verantworten, weil er im Juni mit seinem Motorrad einen Fußgänger überfuhr, der bei Rot über die Straße ging. Der 75-Jährige starb bei dem Unfall. Der Motorradraser sagte vor Gericht aus, er habe davon geträumt, mit seinen rasanten Fahrten seinen Lebensunterhalt zu verdienen. Die Mitschnitte seiner Fahrten stellte der 24-Jährige regelmäßig ins Internet, um mit den spektakulären Videos Einnahmen zu erzielen. Den tödlichen Unfall habe seine Helmkamera aber nicht mehr aufgezeichnet, vermutlich weil der Akku leer war, sagte der Angeklagte.

Zu Beginn der Sitzung hatte das Gericht einen sogenannten Besetzungseinwand der Verteidigung abgelehnt. Das Bremer Landgericht hatte für den Prozess wegen Überlastung der Strafkammern eine Hilfsstrafkammer berufen. Hätte das Gericht dem Einwand stattgegeben, hätte das Verfahren neu beginnen müssen.