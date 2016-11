Vogelgrippe-Sperrbezirk (Symbolbild) (dpa)

Die Saatgans war am 14. November in Bremerhaven gefunden worden. Am 18. November bestätigte das Bundesforschungsinstitut für Tiergesundheit, das Friedrich-Löffler-Institut (FLI) den Verdacht auf Geflügelpest.

Rund um den Fundort in Bremerhaven werde ein Sperrbezirk mit einem Radius von drei Kilometern eingerichtet. Innerhalb von zehn Kilometern wird ein Beobachtungsgebiet eingerichtet, heißt es in einer Pressemitteilung der Senatorin. Aus diesen Gebieten dürfe kein Geflügel die Bestände verlassen. Betroffen sind 37 Hobbyhalter, die insgesamt etwa 350 Tiere besitzen.

Zudem dürfen Hunde- und Katzenhalter in diesen Gebieten ihre Tiere nicht frei laufen lassen. Auf diese Weise soll verhindert werden, dass infizierte Wildvögel gefressen oder verschleppt werden.

Seit Sonntag, 13. November besteht in Bremen Stallpflicht für Geflügelhaltung. Betroffen sind 350 Halter mit insgesamt etwa 9000 Tieren. Laut Pressemitteilung der Senatorin kann eine Nichtbeachtung der Stallpflicht mit einem Bußgeld von bis zu 30.000 Euro geahndet werden. (wk)