Gute Nachrichten für Fahrradfahrer: In Bremen wird es im kommenden Jahr ein Fahrradparkhaus geben. (Frank Thomas Koch)

Es müssen nicht immer nur Autos sein: Im kommenden Sommer will der Parkhausbetreiber Brepark in der Innenstadt sein erstes Fahrradparkhaus eröffnen. Der Aufsichtsrat der Brepark GmbH hat den Bau des Gebäudes in seiner jüngsten Sitzung beschlossen, teilte das Unternehmen mit. Baubeginn soll im Frühjahr sein.

Das Fahrradparkhaus soll in der Wilhadistraße neben dem Haupteingang des Parkhauses Violenstraße und damit in unmittelbarer Nähe zum Dom entstehen. Auf 220 Quadratmetern sollen Stellplätze für 90 Fahrräder vorgehalten werden. Die Hälfte davon werden einzeln abschließbare Fahrradboxen sein. Dazu sind Schließfächer, Ladestationen für E-Bikes und Reparaturmöglichkeiten geplant. Brepark-Geschäftsführerin Erika Becker sieht die Zeit für ein solches Parkhaus an diesem Standort gekommen: „Insbesondere viele Touristen und auswärtige Gäste, aber auch Bremerinnen und Bremer, die mit dem Fahrrad in die Bremer Innenstadt kommen, suchen häufig sichere und komfortable Stellplätze im Zentrum." Diese wolle man nun mit dem Parkhaus ausschließlich für Fahrräder anbieten.

Das Parkhaus in der Wilhadistraße wird nicht das erste seine Art in Bremen sein. In den Autoparkhäusern Brill, Mitte und Vegesacker Hafen bietet die Brepark auch jetzt schon die Möglichkeit, Fahrräder abzustellen. Zudem betreibt der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club (ADFC) seit Jahren ein Fahrradparkhaus neben dem Hauptbahnhof. Der Verein hält dort 1500 Stellplätze vor, die Nutzung kostet 1 Euro am Tag, ein Monatsticket gibt es für 10 Euro. Wie hoch die Kosten für die Nutzung des Neubaus in der Wilhadistraße ausfallen werden, konnte die Brepark auf Nachfrage noch nicht sagen. Die Preise werden überschaubar sein, kündigte eine Sprecherin an.