In diesem Sommer sind in den Bremer Freibädern weniger Besucher registiert worden als im Vorjahr. Die Betreibergesellschaft spricht aber von einer noch akzeptablen Besucherzahl. (Bremer Bäder GmbH)

Im Schloßparkbad, Stadionbad, Freibad Blumenthal sowie Horner Bad wurden rund 145.000 Besucher gezählt. Hinzu kommen etwa geschätzte 16.000 Besucher im Westbad, das kein reines Freibad ist. Der Freibadbereich vom Freizeitbad Vegesack konnte in diesem Sommer aufgrund umfangreicher Sanierungsmaßnahmen nicht geöffnet werden.

2015 waren allein im Schloßparkbad, Stadionbad, Freibad Blumenthal und Horner Bad mehr als 152.000 Besucher gezählt worden. Im Hinblick auf die duchwachsenen Wetterverhältnisse im Juli und August seien die Besucherzahlen in diesem Jahr aber noch in einem "akzeptablen Bereich", so Martina Baden, Geschäftsführerin der Bremer Bäder GmbH. "Mehr geht natürlich immer – und genau das wünschen wir uns auch für 2017."

In einem durchschnittlich guten Sommer wird im Stadionbad und Horner Bad mit jeweils 60.000 Besuchen gerechnet, im Freibad Blumenthal mit etwa 20.000 und im Schloßparkbad mit etwa 45.000, insgesamt also mit ungefähr 185.000 Eintritten, so die Bäder GmbH.

Obwohl die Freibadsaison in diesem Jahr mit 107 Tagen im Vergleich zu 92 Tagen in 2015 länger gedauert habe, seien auch deshalb weniger Gäste gekommen, weil "sich die Freibadbesucher auch häufig von Wetterdiensten und Wetterapps beeinflussen lassen", erklärt sich Martina Baden das Ergebnis. Werden für einen Tag ein Regenschauer vorhergesagt planten "viele potenzielle Freibadbesucher um und suchen sich lieber einen Indoor-Freizeitspaß“.

Für die Saisoneröffnung Mitte Mai plant die Bremer Bäder GmbH grundsätzlich mit drei Freibädern, der Startschuss für die restlichen drei Anlagen wird für Ende Mai terminiert. Bei Kapazitätsengpässen könne "aber immer flexibel agiert werden".

Die Saisoneröffnung werde bestimmt von Tages- und Nachttemperaturen, die Einfluss auf die Wassertemperatur hätten. Weitere Kriterien seien die erreichte Wassertemperatur, der Zustand der Außenanlage und die Wetterprognose. Der Saisonabschluss geschehe ähnlich wie der Saisonbeginn. Hinzu komme die Auswertung der bisherigen Besuche. "Wenn bei einer Schönwetterperiode die Freibäder nicht mehr angenommen werden, werden die Kapazitäten entsprechend verknappt", so Martina Baden. "Ziel ist es, mit drei Freibädern (in diesem Jahr waren es aufgrund von Baumaßnahmen zwei Freibäder) bei gutem Wetter während der Nachsaison flexibel auf die Besucherströme reagieren zu können. Der Bedarf konnte in der zurückliegenden Saison jederzeit gedeckt werden." (wk)