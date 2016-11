Die größten Hürden in ihrem Alltag sind Menschen, sagt Nicole Jäger. Zum Beispiel solche, die sie im Supermarkt anstarren, wenn sie Gemüse kauft. (FR/Julia Löwe)

Frau Jäger, Sie haben mehr als 170 Kilogramm abgenommen. Vorher wogen Sie 340 Kilogramm. Wie kam es so weit?

Nicole Jäger: Mit Essen. Ich war essgestört, das heißt: Ich war ein verdammter Junkie. Ich habe Essen wie andere Leute Koks benutzt. Ich habe zehn Jahre lang Leistungssport getrieben, saß dann nach einem Sportunfall zwei Jahre im Rollstuhl. Damit ging es los: Ich habe viel gegessen, falsch gegessen und mich wenig bewegt. Das war der Anfang meines Endes.

Waren Sie sich denn Ihres Problems damals bewusst?

Ich bin nicht morgens aufgewacht und aus allen Wolken gefallen, weil ich plötzlich 340 Kilo gewogen habe. Ich habe aber lange versucht, mein Problem kleinzureden. Das ist natürlich Quatsch.

Also haben Sie sich selbst betrogen?

Natürlich. Und dazu kam mein mangelndes Selbstwertgefühl.

Wann haben Sie entschieden, ehrlich zu sich selbst zu sein?

Es gab diesen einen Morgen, an dem ich aufgewacht bin und dachte, ich hätte einen Herzinfarkt und müsste mit Mitte 20 nun tatsächlich sterben, weil ich mich zu Tode gefressen habe. Es war zum Glück nur eine Panikattacke, aber an diesem Morgen ist etwas mit mir passiert. Das war der Wendepunkt.

Essen war Ihre Droge, wie sind Sie davon weggekommen?

Dicke haben ein höheres Rückfallrisiko als Heroinabhängige. Drogen kann man einfach weglassen. Wenn Sie das Essen einstellen, haben Sie maximal 47 Tage, ehe Ihre Lampen ausgehen. Ich bin mit meiner Droge als Essgestörte ständig weiter konfrontiert. Ich koche und esse nach wie vor leidenschaftlich gern. Aber ich weiß jetzt, wo meine Probleme liegen. Ich bin weiterhin süchtig, aber ich habe mein Leben mittlerweile unter Kontrolle – so wie ein trockener Alkoholiker.

Was essen Sie heute?

Ich esse nicht mehr alles, was nicht von alleine wegläuft, sondern weniger und regelmäßiger. Ich mache Sport und trinke dazu ausreichend. Bei mir gibt es heute mehr Gemüse und Obst als früher, aber wenn ich Lust auf Pizza habe, dann gibt es Pizza. Aber dann nicht mehr das Wagenrad, sondern nur noch eine kleine mit einem Salat dazu.

Sie haben mehr als 170 Kilo verloren, ein Buch geschrieben, arbeiten als Ernährungscoach und sind nun mit Ihrem Kabarettprogramm unterwegs. Wie reagieren die Leute heute auf Sie?

Ich bin eine große, dicke, blonde Frau. Aber heute stehe ich auf und denke: Ich bin total okay so, wie ich bin. Und so gehe ich auch durch meinen Tag. Ich trage keine weiten Klamotten. Das führt zu den unterschiedlichsten Reaktionen. Die sind in der Regel positiv. Aber es gibt immer noch genug Hürden im Alltag.

Welche?

Die größten Hürden sind Menschen. Zum Beispiel in Supermärkten, wenn sie mich angucken, als würde ich zum ersten Mal in meinem Leben Gemüse kaufen. Aber im Alltag gibt es auch sonst viele Hürden. Treppen zum Beispiel oder die winzigen Stühle in Eisdielen.

Sie haben mit fünf Jahren aufgrund Ihres Übergewichts die erste Diät gemacht, haben Sie alles durch?

Von der Kohlsuppen- über die Ananas- bis hin zur Eier-Diät habe ich alles mitgemacht. Ich glaube aber, dass Diäten an der falschen Stelle ansetzen: Der Gedanke des Abnehmens wird dabei falsch verstanden. Essen ist bei Übergewichtigen das Wichtigste. Das nehmen wir ihnen mit Diäten einfach weg und nehmen die Menschen aus der Verantwortung. Übergewicht hat in der Regel damit zu tun, dass man nicht glücklich ist. Diäten verkaufen Hoffnungen, die sie am Ende meistens nicht halten können.

Sie bieten selbst Abnehmcoachings an. Was ist denn Ihre Philosophie?

Ich bin keine Ernährungsberaterin. Die braucht es auch gar nicht – dafür gibt es Google. Ich versuche, mein Gegenüber zu verstehen. Egal ob magersüchtiges Mädchen oder übergewichtiger Stahlarbeiter – die meisten haben das gleiche Problem: Sie sind nicht glücklich. Diesen Zustand müssen wir ändern. Dann schauen wir, wie wir im Alltag dieser Leute einen gesunden Lebensstil integrieren können. Das ist bei jedem Einzelnen anders und geht in erster Linie über Motivation. Ich sage den Leuten: Du bist mehr als nur dick.

Warum haben Sie den Weg an die Öffentlichkeit gewagt?

Einer muss es ja machen. Mich hat der Umgang mit Dicken geärgert. Als Übergewichtiger wird man quasi entmündigt. Es ist so viel Leid, was da zusammenkommt. Ich arbeite als Coach mit einer Frau in meiner Praxis zusammen, die 72 Jahre alt ist und geweint hat, weil ihr das erste Mal in ihrem Leben jemand sagt: Du bist vollkommen in Ordnung. Das ist doch nicht richtig.

Nervt es Sie eigentlich, immer nur über Gewicht zu reden?

Ja, ich bin es manchmal echt leid. Es gibt Tage, an denen ich mich frage, warum ich nicht Flugzeugbauerin oder irgendetwas anderes geworden bin. Aber es ist nun mal mein Thema. Auf der Bühne rede ich ja nicht nur über das Gewicht. Da geht es auch um Körperlichkeit, Emotionen, Sex. Und ich bringe Menschen gerne zum ­Lachen.

Warum lachen die Leute so gerne über Dicke?

Weil es ein sehr tabuisiertes Thema ist. Das ist wie mit Sex. Wir glauben, dass wir alle fürchterlich offen und aufgeklärt sind. Wir sind sehr kontrolliert in allen Bereichen. Dabei sind 70 Prozent der Männer und die Hälfte aller Frauen übergewichtig. Jeder Fünfte ist fettleibig. In den Medien wird über Dicke entweder mit erhobenem Zeigefinger oder abwertend berichtet. Wir können so gut darüber lachen, weil wir uns ertappt fühlen.

Wie fühlt sich das für Sie an? Bleibt das für Sie nicht verletzend?

Es kommt auf die Form des Humors an. Ich benutze meine Witze nicht, um mich dahinter zu verstecken. Ich bin verletzlich, gehe aber sehr offen damit um. Ich mache mich über Situationen lustig, über die man sich als nicht-dicker Mensch nie Gedanken machen würde. Man fragt sich normalerweise nicht, warum ICE-Toiletten so absurd eng sind. Aber ich verletze mich damit ja nicht selbst. Ich bin doch nicht bescheuert – das ist meine Bühne!

Was sind Ihre Ziele?

Im nächsten Jahr schreibe ich mein zweites Buch und plane schon das nächste Bühnenprogramm. Was das Gewicht angeht, wäre ich irgendwann gerne bei unter 130 Kilo. Wenn die dann erreicht sind, würde ich gerne einmal zweistellig werden. Aber ich komme von 340 Kilogramm. Verglichen mit damals bin ich schon jetzt eine echte Elfe.

Zur Person:

Nicole Jäger Die 34-Jährige hat ihre Geschichte in dem Buch „Die Fettlöserin – Eine Anatomie des Abnehmens“ aufgeschrieben. Die ausgebildete Heilpraktikerin arbeitet als Ernährungscoach in Hamburg. Als ­Kabarettistin steht sie außerdem regelmäßig auf der Bühne. Mit ihrem Programm „Ich darf das, ich bin selber dick“ ist Nicole Jäger am kommenden Mittwoch um 20 Uhr im Fritz, Herdentorsteinweg 39, zu Gast. Im Interview spricht sie über das ­Abnehmen, den Selbstbetrug und enge ­ICE-Toiletten.