Ein Schaden in zweistelliger Millionenhöhe, ein völlig ausgebranntes Bremer Traditionskaufhaus. Und die Staatsanwaltschaft geht von Brandstiftung aus. (Frank Thomas Koch)

Der Angeklagte saß kaum, da konnte er auch schon wieder aufstehen. Hans Eulenbruch, Hauptbeschuldigter im Prozess wegen der Brandstiftung bei Harms am Wall, hatte das geahnt: „Bei mir wird's schnell gehen“, sagte er am Freitag vor Beginn des Verhandlungstages. Und es ging schnell, rekordverdächtig. Zwei oder drei Minuten, dann war die Sitzung vorbei. Richter, Schöffen, der Staatsanwalt, die Protokollantin, die beiden Angeklagten mit ihren Anwälten und eine Handvoll Zuhörer im Saal 218 gingen wieder auseinander.

Andrea Schneider, Vorsitzende Richterin der Großen Strafkammer 7 des Landgerichts, hatte es dabei belassen, Auszüge aus dem Bundeszentralregister zu verlesen. Das war es, was Eulenbruch meinte, als er sagte, dass es bei ihm schnell gehen werde. Kein Vermerk über ihn, kein Eintrag im Register, keine Vorstrafe, seine Weste ist rein.

20. Verhandlungstag

Anders beim zweiten Angeklagten, einem 53-jährigen ehemaligen Privatdetektiv aus Osterholz-Scharmbeck. Er hat sich in den vergangenen Jahren zweimal etwas zuschulden kommen lassen, wie die Richterin vortrug. Das eine Mal musste er eine Geldstrafe zahlen, weil er betrunken Auto gefahren war.

Das andere Mal ist er zu zwei Jahren Haft verurteilt worden – die Strafe dafür, dass er in etlichen Fällen Steuern hinterzogen hatte. Ins Gefängnis musste der Mann damals nicht. Die Haftstrafe wurde für drei Jahre zur Bewährung ausgesetzt und ist mittlerweile abgegolten.

Es war am Freitag der 20. Verhandlungstag. Insgesamt 30 waren für den Prozess angesetzt worden. Im August vergangenen Jahres hatte er begonnen, im Dezember sollte er eigentlich vorbei sein. Doch manche Termine mussten verschoben werden, oder sie waren nur sehr kurz, so kurz wie am Freitag aber noch nie.

Eulenbruch erwartet Freispruch

Hintergrund ist, dass eine Hauptverhandlung maximal drei Wochen unterbrochen werden darf. In Ausnahmefällen auch bis zu einem Monat. So sieht es die Strafprozessordnung vor. Mit dem Kurztermin ist im Harms-Prozess die Drei-Wochen-Frist eingehalten worden. Andernfalls hätte das Verfahren neu aufgerollt werden müssen.

„Ich hoffe, dass es im März zu Ende ist“, sagte Eulenbruch dem WESER-KURIER. Eine Erwartung hat er auch: Freispruch. Der Angeklagte beteuert seine Unschuld. Weder erkennt er einen Beweis für seine Schuld, noch sieht er überhaupt ein Motiv. Polizei und Staatsanwaltschaft glauben, dass er mit dem Schaden nach dem verheerenden Brand vom 6. Mai 2015 seine Versicherung betrügen wollte.

Deswegen soll er zusammen mit seinem mutmaßlichen Komplizen, einem guten Bekannten von ihm, das Haus von Harms am Wall angezündet haben. Zerstört wurden bei dem Feuer auch die beiden Nachbarhäuser links und rechts. Eulenbruch war Inhaber von Harms am Wall. Er hatte das Gebäude gemietet. Eigentümer ist jemand anders.

Indizien sind schwach

Die Anklage steht auf tönernen Füßen, wenn man den bisherigen Verlauf der Verhandlung betrachtet. Beweise gibt es noch keine, und die Indizien sind schwach. Einzig das Video vom Abend der Tat könnte in dem Prozess noch eine größere Rolle spielen. Darauf zu sehen ist ein vermummter Mann, der eine merkwürdige Gangart an den Tag legt.

Eine erste Gutachterin war sich sicher, dass es sich bei dem Mann um den mutmaßlichen Komplizen von Eulenbruch handelt. Die Verteidigung hält das für hanebüchen und spricht der Gutachterin rundweg die fachliche Eignung ab. In den nächsten Tagen wird eine weitere Expertise eingehen, wie das Gericht am Freitag ankündigte. Dieses Mal kommt sie vom Bundeskriminalamt.

Das Ergebnis des zweiten Gutachtens könnte noch einmal für Spannung sorgen. Andere Dinge der Beweisaufnahme, die noch anstehen, eher nicht. Dabei geht es unter anderem um die neuerliche Bewertung von Spuren, die bislang keine Beweiskraft entfalten konnten. Fortgesetzt wird der Harms-Prozess am 13. Februar. Dann ist es nach Ankündigung der Strafkammer ein regulärer Termin, der von 9 bis 13 Uhr angesetzt ist.