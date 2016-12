Die Ruinen von Harms am Wall und der beiden Nachbargebäude. Hans Eulenbruch und seinem mutmaßlichen Komplizen wird besonders schwere Brandstiftung und versuchter Versicherungsbetrug vorgeworfen. Ihnen droht eine Haftstrafe von mindestens fünf Jahren. (Christina Kuhaupt)

Seit August wird vor dem Landgericht gegen Eulenbruch und seinen mutmaßlichen Komplizen verhandelt. Die beiden Männer sollen Harms am Wall angesteckt haben. Sie sind wegen schwerer Brandstiftung und versuchten Versicherungsbetrugs angeklagt. Seit Prozessbeginn schwingt entscheidend die Frage mit, wer von dem Feuer profitiert.

Die Besucherbänke im größten Saal des Landgerichts sind bis auf den letzten Platz besetzt. Das will man sich nicht entgehen lassen, wie der Vermieter, ein Bauunternehmer und Immobilienhändler, auf die Fragen des Gerichts, vor allem aber von Eulenbruch und dessen Verteidiger reagiert.

Der Angeklagte beteuert seine Unschuld, und es gibt bislang keinen Beweis dafür, dass er einer der Täter war. Aus seiner Sicht existiert auch kein Motiv, weil mit Harms am Wall seine wirtschaftliche Existenz vernichtet worden sei. Was möglicherweise irgendwann die Versicherungen für das zerstörte Inventar zahlen, reiche als Ausgleich nicht im Entferntesten aus. Ein Gutachter hat diese Darstellung untermauert. Doch wer hatte dann ein Motiv? Der Eigentümer?

Eigentümer wurde nur als Zeuge vernommen

„Sind Sie als Tatverdächtiger vernommen worden?“, fragt einer der Verteidiger den Zeugen. „Nein, bin ich nicht“, kommt als Antwort. Der Eigentümer der Harms-Immobilie war am Abend des 6. Mai vergangenen Jahres, als der Brand geschah, in Hamburg. „Ich bin angerufen worden und habe so davon erfahren“, sagt der 43-Jährige. Drei Wochen später, nach einer Auslandsreise, habe die Polizei ihn als Zeugen vernommen. Zu einem Zeitpunkt, das hat der Prozess gezeigt, als die Ermittler längst Eulenbruch und den zweiten Angeklagten, einen ehemaligen Privatdetektiv aus Osterholz-Scharmbeck, im Visier hatten.

Vor acht Jahren hatte der Eigentümer das Haus am Wall übernommen. In den Kaufvertrag eingeschlossen war das Mietverhältnis mit Eulenbruch. Der Inhaber von Harms am Wall hatte mit dem vorherigen Eigentümer eine Miete von nur wenigen Euro für jeden der rund 3300 Quadratmeter Ladenfläche vereinbart. Aus der Warte von Eulenbruch galt das weiterhin. „Kauf bricht nicht Miete“, hatte einer der vielen Zeugen in dem Verfahren mal gesagt. Der neue Eigentümer sah das anders und tut es bis heute: „Wir sind nach wie vor davon überzeugt, dass es keinen gültigen Mietvertrag mit Herrn Eulenbruch gibt.“

Versicherungssumme deckt nicht die Kosten eines Neubaus

Darum drehte sich drei Jahre lang der Streit. Bis zu dem Tag, als Harms am Wall in Feuer aufging und mit dem Haus zwei weitere Gebäude zerstört wurden. Die Häuser durch Neubauten zu ersetzen, würde Schätzungen zufolge 14 Millionen Euro kosten. „Die Versicherungssumme liegt bei 7,5 Millionen Euro, das reicht bedauerlicherweise nicht“, erklärt der Zeuge. Kein Motiv, sagt er damit. Doch so leicht lässt ihn der Verteidiger von Eulenbruch nicht raus. „Was haben Sie denn damals für den Kauf bezahlt?“, will er vom Eigentümer wissen. „Weiß ich nicht, da müsste ich nachgucken“, antwortet der Zeuge. Ein Raunen im Publikum, das mag man nicht glauben. Eulenbruch hatte damals nach eigenen Angaben ein Vorkaufsrecht, er kennt den Preis: 2,1 Millionen Euro.

Die Hakeleien zwischen Mieter und Vermieter haben in zwei Instanzen zivilrechtlich auch die Gerichte beschäftigt. Sie schlugen sich mit ihren Beschlüssen eindeutig auf die Seite von Eulenbruch. Erstens: Das Mietverhältnis ist rechtsgültig. Zweitens: Der Vermieter muss für einen Teil der fälligen Sanierung des maroden Hauses aufkommen. Ein Urteil dazu gibt es indes noch nicht.

Vermieter hatte Grund, Eulenbruch zu kündigen

Während des Streits hat Eulenbruch die Miete gekürzt. Für den Vermieter ein Grund zu kündigen. Es gab einstweilige Verfügungen und die seitenlangen Schriftsätze der Anwälte. Das Haus ging darüber offenbar vollends den Bach runter, wie Zeugen beschrieben haben. Unten wurde zwar noch verkauft, oben aber schon nicht mehr, dort lief das Wasser die Wände hinunter. Alles inszeniert, meint der Eigentümer. Er sagt das nicht direkt, deutet es aber an. „Das Geschäftsmodell war, die Miete zu reduzieren.“

Am Freitag, 16. Dezember, 10 Uhr, wird der Prozess fortgesetzt.