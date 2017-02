Hans Eulenbruch steht seit August als Angeklagter vor dem Landgericht. (Frank Thomas Koch)

Ein Wirtschaftsexperte der Polizei soll darüber aussagen, wie wichtig die Zahlungen der Versicherung für das wirtschaftliche Wohlergehen des Unternehmens von Eulenbruch war, als es bei Harms am Wall in den Jahren vor dem Großbrand am 6. Mai 2015 bereits zu beträchtlichen Schadensfällen gekommen war. Die Staatsanwaltschaft zweifelt das Ergebnis eines Gutachtens an, wonach die früheren Versicherungsfälle für die Bilanzen von Harms am Wall keine Rolle gespielt hatten.

Eulenbruch war Inhaber des Textilkaufhauses Harms am Wall. Ihm wird zusammen mit einem mutmaßlichen Komplizen schwere Brandstiftung und versuchter Versicherungsbetrug vorgeworfen. Beide Angeklagten saßen zeitweise in Untersuchungshaft. Sie bestreiten die Tat. Seit Beginn des Prozesses vor der Großen Strafkammer 7 des Landgerichts im August vergangenen Jahres werden Indizien ausgewertet. Einen handfesten Beweis für ihre Vorwürfe konnte die Staatsanwaltschaft bislang nicht erbringen.

In den Jahren 2011 und 2013 hatte Eulenbruch für Harms am Wall zwei Versicherungsschäden geltend gemacht. In einem Fall war es zu einem Brand in einem der Schaufenster gekommen. Der Rauch zog durch das ganze Geschäft. Die Versicherung zahlte nach Darstellung der Staatsanwaltschaft jeweils einen Betrag von rund 900 000 Euro aus. Wirtschaftlich sei das für das Unternehmen von signifikanter Bedeutung gewesen, so der Ankläger. „Die Schäden wurden überkompensiert.“ Daraus ergebe sich auch für die Brandstiftung am 6. Mai 2015 ein mögliches Motiv.

Eulenbruch wies das empört zurück: „Ich bin doch kein Gewohnheitsverbrecher“, hielt er dem Staatsanwalt entgegen. Er kenne keine Versicherung, die mehr als den Schaden zahle. „Am liebsten zahlen die gar nicht.“ Hinzu komme, dass er mit seinem Geschäft zum Zeitpunkt des Brandes ausgesprochen gut dagestanden habe. „Mit dem Feuer habe ich nicht nur nichts gewonnen, ich habe auch viel verloren.“

Ein halbes Jahr läuft die Hauptverhandlung nun schon. Eulenbruch hatte ursprünglich gehofft, dass im Dezember Schluss ist. Nun wird es sich mit dem Beweisantrag der Staatsanwaltschaft wohl noch weiter hinziehen, zumal die Verteidigung am Montag ankündigte, die Einschätzung des Wirtschaftsexperten der Polizei mit einer neuerlichen Aussage des Gutachters zu kontern.

Außerdem steht noch aus, zu welchem Ergebnis ein anderes Gutachten kommt. Dabei geht es um die Art, wie der maskierte Täter sich bewegt, der auf einem Video in einem der Eingänge von Harms am Wall zu sehen ist. Eine erste Expertin hatte sich darauf festgelegt, dass es sich bei dem Mann um den mutmaßlichen Komplizen von Eulenbruch handelt, einen 54-jährigen Mann aus Osterholz-Scharmbeck. Die Verteidigung widersprach vehement und stellte die Untersuchungsmethode infrage.

Für Staatsanwaltschaft ist Eulenbruchs Darstellung unglaubwürdig

Die Zeugen, die am Montag vernommen wurden, waren Mitarbeiter der Polizei. Zwei von ihnen sagten etwas zur Spurenlage an einer Überwachungsanlage aus, die Eulenbruch nach eigenen Angaben aus dem brennenden Haus von Harms am Wall gerettet hatte. Er musste dafür vorher die Stecker ziehen. DNA-Spuren, die beweisen könnten, dass Eulenbruch die Anschlüsse tatsächlich in der Hand hatte, fand man nach Aussage der beiden Zeugen allerdings nicht. Für die Staatsanwaltschaft ist Eulenbruchs Darstellung deshalb unglaubwürdig. Die Verteidigung erklärte, dass Eulenbruch von der Toilette gekommen sei und sich die Hände gewaschen habe. In so einem Fall könne es durchaus sein, dass beim Anfassen keine DNA-Spuren hinterlassen werden.

Der dritte Zeuge ergänzte seine frühere Aussage: Der Kriminalbeamte hatte sich in der Nacht des Brandes mit Eulenbruch bei der Polizei das Video angeschaut, auf dem der maskierte Täter zu sehen ist. „Ich hatte das Gefühl, als wüsste er genau, was in der nächsten Sequenz passiert“, sagte der Oberkommissar. Das habe er dem Gericht nicht verschweigen wollen. Während seiner ersten Aussage habe es viel Unruhe auf der Verteidigerbank gegeben. „Das hat mich damals aus dem Konzept gebracht.“

Fortgeführt wird der Prozess vor dem Landgericht am kommenden Freitag, 17. Februar, um 10 Uhr.