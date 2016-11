Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Rockerklub FDP befragt Senat zu Hells Angels

Jan Oppel

Die FDP-Fraktion in der Bremischen Bürgerschaft hat den Senat zu den Aktivitäten der Hells Angels in der Hansestadt befragt. Welche Aktivitäten sind dem Senat seitens der Hells Angels seit dem Verbot 2013 in Bremen bekannt? Kooperiert die Bremer Polizei in Sachen Rocker mit den Kollegen in Niedersachsen und wie ist der Stand für ein bundesweites Verbot des Rockerklubs? Das wollten die Parlamentarier wissen.