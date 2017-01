FDP-Fraktionsvorsitzende Lencke Steiner warf der Landesregierung vor, den Sanierungsbedarf an Schulen zu verschleiern. (Christina Kuhaupt)

Wie groß ist der Sanierungsbedarf an Bremer Schulen? Diese Frage hat die FDP-Bürgerschaftsfraktion an den Senat gestellt. Eine richtige Antwort hat sie zu diesem Thema nicht erhalten. In der Antwort des Senats heißt es konkret lediglich, der Sanierungsbedarf für allgemeinbildende Schulen und Berufsschulen in der Stadt Bremen liege hochgerechnet in Höhe eines dreistelligen Millionenbetrags. Eine dezidierte Antwort zum Sanierungsbedarf sei „nur mit hohem personellem und zeitlichem Aufwand möglich“ – weshalb der Senat für die Schulen auf eine konkrete Aussage verzichtete.

Dieser Umgang mit der Großen Anfrage stieß nicht nur bei der FDP, sondern auch bei CDU und Linken auf Kritik. „Diese Antworten sind ein Witz“, sagt FDP-Fraktionsvorsitzende Lencke Steiner. Sie fühle sich nicht nur „veräppelt“, der Senat verwickle sich mit den Antworten auch in „Widersprüche“. Einerseits heiße es, Mitarbeiter von Immobilien Bremen würden regelmäßig Schulen besuchen, andererseits mache der Senat in seiner Antwort keine konkreten Angaben zum Sanierungsbedarf. Entweder könne oder wolle der Senat die Fragen nicht beantworten – „ein Armutszeugnis“ aus Sicht der FDP.

Während Steiner von maroden Schulen sprach und dem Senat vorwarf, lediglich eine „Flickenteppich-Sanierung“ vorzunehmen, wenn es brennt, betonte Thomas vom Bruch (CDU), es gebe zwar Mängel, aber keine flächendeckenden „Gammel-Zustände“ an Bremer Schulen. Doch auch er stellte die Frage, wie die Behörde denn anstehende Sanierungen planen könne, wenn man – der Senatsantwort zufolge – kaum etwas über die Bedarfe an Schulen wisse: „Es ist in der Tat befremdlich, dass der Senat offenbar nur rudimentäre Kenntnisse über den Sanierungsbedarf hat.“ Kristina Vogt (Linke) nannte die Antwort des Senats auf die FDP-Anfrage „eine Frechheit“. „Ich gehe davon aus, dass der Senat den wahren Sanierungsbedarf kennt, aber nicht nennen möchte.“

Sanierungsmaßnahmen haben anderen Projekten Platz machen müssen

Auch wenn das Ausmaß des Sanierungsbedarfs an Bremer Schulen derzeit nicht beziffert wird, gibt es zahlreiche Beispiele für Reparaturbedarf. Steiner benennt Beispiele: „Eltern der Grundschule Strom haben sich beschwert, Kinder sind dort eingepinkelt nach Hause gekommen, weil die Toiletten an ihrer Schule nicht nutzbar waren. Die Toiletten dort sind nicht nur dreckig, sondern es gibt dort auch Risse in den Wänden, die zum Teil mit Holzbalken abgestützt werden müssen.“ An der Schule in der Fritz-Gansberg-Straße sei das Dach undicht: „Dort regnet es durch“.

„Natürlich gibt es einen großen Sanierungsstau an vielen Schulen, das weiß jeder“, sagt Thorsten Maaß von der Bremer Schulleitungsvereinigung.“ Maaß schätzt den Bedarf sogar noch größer ein als die dreistellige Summe, von der der Senat ausgeht. Maaß betont: „Es fehlt ein grundsätzlicher mittelfristiger Plan, wie Schulen saniert werden und wo Neubauten entstehen müssen.“ Einen Grund für verschleppte Sanierungen sieht Maaß darin, dass Mitarbeiter von Immobilien Bremen zuletzt vor allem damit beschäftigt gewesen seien, Flüchtlingsunterkünfte ausfindig zu machen und zum Beispiel Turnhallen in Notunterkünfte umzuwandeln. Schulen und Behörde seien zudem viel damit beschäftigt gewesen, zusätzliche Schulklassen einzurichten. „Das war natürlich ein Kraftakt“, gesteht Maaß zu. Doch deshalb und weil es Bremen an Geld fehle, sei an den Schulen zuletzt oft nur das Allernötigste repariert worden.

Linnert weist Kritik am Sanierungsstau zurück

„Die Sanierung der Berufsschule an der Ellmersstraße in Walle hat man inzwischen so lange verschleppt, dass man dort vielleicht inzwischen einen Neubau braucht“, sagt Maaß. Die Allmersschule in Bremerhaven sei seit sechs Jahren so abgängig, dass Zugänge zu Treppen gesperrt werden müssten, weil sie nicht mehr sicher seien. „Den Zustand dort kann man eigentlich keinem Schüler und keiner Lehrkraft zumuten.“ Und die Grundschule an der Delfter Straße in Huchting, eine der größten Grundschulen Bremens und eine Ganztagsschule, habe bis heute keine eigene Mensa, betont Maaß.

In einigen Schulen springen Eltern seit Jahren bei Renovierungsarbeiten ein, streichen Klassenräume und nähen Vorhänge. Eine durchgängige Sanierung der Schulen, wie sie nötig sei, könne Bremen alleine aber finanziell nicht stemmen, sagt Maaß. Vielerorts gebe es nicht nur Sanierungsbedarf, sondern es fehle an Differenzierungsräumen für die Inklusion und den Ganztag. „Es wird nur das Nötigste gemacht, aber die Schulen werden nicht fit für die Zukunft gemacht.“

Finanzsenatorin Karoline Linnert (Grüne) wies Generalkritik an einem Sanierungsstau zurück, stellte aber zugleich klar, dass sie sich selbst auch ab 2020 mehr Investitionen in öffentliche Gebäude wünsche, wenn Bremen etwas mehr Geld zur Verfügung habe. Eine konkrete Schätzung zum Sanierungsbedarf flächendeckend an allen Schulen vorzunehmen, sei für Immobilien Bremen nicht mit einem „vertretbaren Aufwand“ leistbar, betonte die Senatorin. Diese Begründung für eine fehlende Kostenschätzung wies Kristina Vogt (Linke) allerdings zurück: Natürlich könne man auf Basis des Alters von Gebäuden abschätzen, wie groß der Sanierungsbedarf an Bremer Schulen ungefähr sei.