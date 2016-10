Lencke Steine beklagt ein stark gesunkenes Vertrauen in die Arbeit der Polizei. (Frank Thomas Koch)

Ein stark gesunkenes Vertrauen in die Arbeit der Polizei beklagt Lencke Steiner, Vorsitzende der FDP-Fraktion in der Bremer Bürgerschaft. In Schwachhausen gebe es sogar schon Überlegungen, Security-Personal einzustellen, von einer Bürgerwehr sei die Rede. Um solchen Entwicklungen vorzubeugen, fordert Steiner „massive Investitionen“ zur Stärkung der Polizeipräsenz. Zugleich solle sich die Polizei auf Kernaufgaben fokussieren. Es sei zu prüfen, ob andere Behörden die Polizei entlasten könnten, etwa bei der Begleitung von Schwertransporten auf der Autobahn. „Das muss nicht unbedingt die Polizei machen“, sagte Steiner, die zu diesem Thema einen FDP-Antrag in der Bürgerschaft ankündigte.

Ihre Forderungen brachte die Fraktionschefin bei einem Pressetermin mit ihrem niedersächsischen Kollegen Christian Dürr aus Ganderkesee vor. Einmal jährlich treffen sich die Vorsitzenden sämtlicher FDP-Landtagsfraktionen und der FDP-Gruppe im Europäischen Parlament zu einem Meinungsaustausch, diesmal tagten die Liberalen in Bremen. Ein besonderes Augenmerk galt dabei der Inneren Sicherheit. Zu verbessern ist die laut FDP vor allem durch eine engere Zusammenarbeit der Sicherheitsbehörden und durch eine modernere technische Ausstattung der Polizei. Dürr: „Wir brauchen einen Laptop in jedem Streifenwagen.“

Auch Bremens Verwaltung könnte laut Steiner von einer umfassenden Digitalisierung nur profitieren. Bremen könne durchaus „mal Lab sein“, eine Vorreiterrolle als erfolgreiches „Versuchslabor für die Bundesrepublik“ einnehmen. Denn: Eine effiziente, weil digitale Verwaltung sei gerade in einem Stadtstaat wie Bremen viel eher zu verwirklichen als in großen Flächenländern. Als Beispiel einer gelungenen Digitalisierung nannte sie Estland. Sich online an- und abzumelden oder einen Gewerbeschein zu beantragen, müsse auch in Bremen möglich sein. „Dafür jedes Mal zum Amt zu rennen, das ist einfach nicht mehr zeitgemäß“, so Steiner. „Und wenn es gut funktioniert, könnte man ein solches Modell flächendeckend weitergeben.“