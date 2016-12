Hashem Al-Ghailis Kurzvideos erklären die Welt der Wissenschaft auf Facebook in wenigen Minuten. (Christina Kuhaupt)

Wenn Hashem Al-Ghaili erklärt, was ihn antreibt, erzählt er von Wassertanks. „Hippo Roller“ heißen jene Plastikfässer, die in eine Art Geschirr eingespannt werden. Sie sollen es Menschen in den ländlichen Regionen Afrikas erleichtern, Wasser über weite Distanzen zu transportieren. „Das Projekt war lange tot“, sagt Al-Ghaili. „Es war auf Spenden angewiesen, aber niemand wusste davon.“ Bis er das änderte. Bis er altes Bildmaterial zusammensuchte und die Erfindung vorstellte – in einem Video, auf Facebook, in einer Minute. „Ich wollte dem Projekt wieder etwas Leben einhauchen – und es hat funktioniert.“

40 Millionen Menschen sahen Al-Ghailis kurzen Clip, viele spendeten. Inzwischen rollen über 300.000 dieser Tonnen quer durch Afrika und versorgen ganze Dörfer mit Trinkwasser. Als sich der Hersteller der Wassertanks, eine südafrikanische Firma, bei ihm meldete und bedankte, war das „wie ein Augenöffner“ für ihn. Ein Gradmesser dafür, wie weit er schon ist auf seiner Mission.

„Ich will einen Unterschied machen und das Leben von Menschen zum Guten verändern“, sagt Al-Ghaili. Vermutlich könnte der 26-Jährige alles sein. Er hätte Doktor werden können. Nach seinem Biotechnik-Studium an der Bremer Jacobs Universität flogen ihm die Angebote zu. Er lehnte sie alle ab. Statt Doktorand wurde er binnen eines Jahres zum Facebook-Star. Auch wenn der Begriff in seinem Fall etwas irreführend ist. Denn Personenkult gibt es auf Al-Ghailis Seite nicht.

Facebook-Seite wächst bundesweit am schnellsten

Er kuratiert Kurzvideos, Infografiken und Fotos. Sie veranschaulichen naturwissenschaftliche Phänomene, neue technische Errungenschaften und medizinische Fortschritte. Deswegen wurden seine Videos bereits über drei Milliarden mal aufgerufen. Deswegen folgen seiner Seite knapp sieben Millionen Menschen. Deswegen führt der Bremer die zwischenzeitlich am schnellsten wachsende Facebook-Seite des Landes.

Al-Ghaili macht so ziemlich alles anders. Seine Seite soll „ein Gegenpol zu der Negativität und dem Hass in den sozialen Netzwerken sein“. Er will „den Menschen eine tägliche Dosis an guten Nachrichten mitgeben“. Seine Nachrichten erzählen von Mikrochips, die blinden Menschen einen Sehsinn schenken sollen. Von neuen Methoden, um Gehirntumore zu entfernen. Oder von Sicherheitssystemen, die Menschenleben bei Flugzeugabstürzen retten sollen.

Sein Ziel ist es, Naturwissenschaft erfahrbar zu machen. Al-Ghaili will vereinfachen, Zugang zu Themen verschaffen. Er versteht sich als Übersetzer und Vermittler. Komplizierte Zusammenhänge „aus dem Labor in den Alltag der Menschen zu übersetzen“, darin sieht er seine Aufgabe. Er will für Wissenschaft begeistern. Seine Geschichte hat ihn gelehrt, dass das vor allem dann gelingt, „wenn die Inhalte das Leben der Menschen ganz unmittelbar betreffen“.

Als Bauer aufgewachsen, als Biotechniker abgeschlossen

Al-Ghaili wächst in einer ländlichen Region Jemens auf. Die Biographie ist vorbestimmt. Der Vater ist Bauer, also soll auch er Bauer werden. Schon mit sechs Jahren hilft er nach der Schule auf den Feldern der Familie. Vielmehr als für das Pflanzen und Ernten interessiert er sich aber für Gentechnik. Er wehrt sich gegen den vorgeschriebenen Lebenslauf, schreibt Einsen in der Schule und Texte für Jugendmagazine, in denen er typische Krankheitsbilder seiner Heimat erklärt.

„Das Gesundheitssystem im Jemen ist dramatisch unterentwickelt, dagegen wollte ich etwas unternehmen“, sagt Al-Ghaili. Er darf studieren, Stipendien im Fach Biotechnik führen ihn nach Pakistan und schließlich nach Bremen. Nach dem Master beendet er seine akademische Laufbahn, „weil ich als Vermittler mehr Einfluss nehmen kann“.

Werbeangebote lehnt er ab

Seit dieser Entscheidung hätte Al-Ghaili sehr leicht sehr viel Geld verdienen können. Seit Monaten bekommt er täglich Angebote von Firmen, oft geht es um wenige Werbelinks und viele Tausend Dollar. Er lehnt alles ab. „Ich verdiene keinen Cent mit dieser Seite, und das ist gut so“, sagt er. „Werbung mindert meine Glaubwürdigkeit.“

Ums Geldverdienen geht es ihm mit seiner eigenen Facebook-Seite nicht. Sein Geld verdient Al-Ghaili als Chefredakteur des arabischen Ablegers der US-Technikwebsite „futurism“. Er glaubt, dass sein Kanal einem größeren Sinn folgt. Auch im Kontrast zu dem, was sonst derzeit auf Facebook-Seiten mit großer Reichweite passiert.

„Clickbaiting ist mein Gegner“, sagt Al-Ghaili. „Ich biete Informationen an, bereite sie auf, aber ich verbiege die Inhalte nicht, um Klicks, Geld und Werbung zu erbetteln.“ Mehr noch als reißerische Überschriften ärgern ihn aktuell die sogenannten Fake News auf sozialen Netzwerken. „Das ist ein Riesenproblem, auch auf naturwissenschaftlichen Seiten“, sagt er. Er will diese Seiten und ihre Betreiber künftig „öffentlich entlarven“. Fake News gefährden seine Arbeit, glaubt Al-Ghaili. Er will die Wissenschaft offener machen, statt ihre Ergebnisse zu verwischen.

Bremer plant Dokumentarfilm-Reihe

„Menschen müssen wissen, worüber wie geforscht wird. Ihre Steuern werden dafür genutzt“, sagt Al-Ghaili. Deswegen möchte er ihnen helfen, „sich kritisch mit Studien auseinanderzusetzen“. Während andere Facebook-Promis Produkte von Online-Versandhäusern unter ihren Posts verlinken, um selbst ein paar Euro daran zu verdienen, verweist er lieber auf Studien. Die Kommentarbereiche unter seinen Videos gleichen Quellenverzeichnissen von Bachelorarbeiten. Al-Ghaili nimmt es genau.

Sein großer Wunsch ist es, mit seiner Arbeit mehr Transparenz bei der Suche nach Mitteln gegen Krebs zu schaffen. „Wenn die Forschung und der Alltag der Menschen nicht in zwei verschiedenen Universen existieren, dann ist alles möglich“, glaubt Al-Ghaili. Um diese Lücke zu schließen, plant er seit Langem eine Dokumentarfilm-Reihe. Sie soll „Die Wunder der Naturwissenschaft“ heißen und sich um für unmöglich gehaltene Fortschritte drehen.

Um die Idee zu verwirklichen, wird er Bremen nach über drei Jahren verlassen. Zum Jahreswechsel zieht er nach Berlin – „keine große Sache“, findet er. „Der Ort ist zweitrangig“, sagt Al-Ghaili. „Ich will ja schließlich die Welt verbessern.“