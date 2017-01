Jede Nacht räumen und putzen die Fahrzeugreiniger nahe des Bremer Hauptbahnhofs den Fahrgästen hinterher. (Frank Thomas Koch)

Diese Truppe kann so schnell nichts mehr erschüttern. Dazu ist, wer ihr angehört, schon zu lange im Dienst. Die Fahrzeugreiniger der Deutschen Bahn sammeln Müll ein, fegen und putzen den Boden, die Fenster, die Toiletten, Waggon für Waggon, Nacht für Nacht.

Wenn Alexander Stenke oder Jörg Weers, Turan Angeli, Alexander Heim, Jakob Welik, Giovanni Immorlano und ihre Kollegen Glück haben, sind nur Routinearbeiten zu erledigen: Müllbehälter leeren, Zeitungen aus der Gepäckablage klauben, Krümel vom Sitz fegen und auf dem Boden zusammenkehren. Wenn sie Pech haben, müssen sie einen Zug reinigen, in dem eine Feier fortgesetzt wurde – nach einem Fußballspiel, nach dem Weihnachts-, dem Freimarkt oder Silvester.

Wenn die Behälter voll sind, lassen manche Passagiere den Müll einfach auf den Boden fallen. Die Fahrzeugreiniger sammeln ihn unverdrossen auf. (Silke Hellwig)

Kurz nach Mitternacht ist es still und dunkel am Hauptbahnhof. Die letzten Züge kommen ein paar hundert Meter weiter in der Bahnhofshalle an. Einige fahren noch weiter, andere treffen anschließend südöstlich in der sogenannten Abstellgruppe ein. Hier werden sie geparkt, um die Streckengleise für Nacht- und Güterzüge freizuhalten. Der Lokführer hat Feierabend und verabschiedet sich, die Arbeit der Reinigungskolonne beginnt. Eine Handvoll Männer, gekleidet in DB-Overalls und orangefarbene Schutzwesten, verteilen sich im Zug. Die Arbeit verläuft routiniert, überwiegend schweigsam und schnell.

Der Ursprungszustand: Sauber und aufgeräumt

Sechs bis sieben Züge mit jeweils fünf bis sechs Waggons werden pro Schicht wieder in ihren Ursprungszustand versetzt: sauber und aufgeräumt. Sie dauert von 20 Uhr bis zum frühen Morgen und ist laut Bekri Zendeli, Koordinator für den Fahrzeugdienstbereich Bremen, mit jeweils fünf bis sechs Mitarbeitern besetzt. Für die rasche, eher oberflächliche Tagesreinigung eines Zugs braucht die Truppe etwa 30 bis 40 Minuten, für gründlichere Arbeiten gibt es mehr Zeit.

Wie umfangreich die Arbeiten ausfallen –ob trocken oder nass –, geht aus der Reinigungskarte hervor. (Frank Thomas Koch)

Um die Züge in Schuss zu halten, sind die Arbeiten in Intervalle aufgeteilt und folgen einem festen Rhythmus. Vorarbeiter Jörg Weers schließt den Schaltschrank auf und entnimmt ihm ein Bordbuch. Darin steckt die sogenannte Reinigungskarte. Auf ihr ist vermerkt, wie und wann der Wagen das letzte Mal gereinigt wurde und was anliegt.

Am Wochenende müssen die Mitarbeiter tapfer sein: Um kurz nach Mitternacht trifft ein Regionalzug ein, die Müllbehälter quellen über, einige Passagiere haben einfach alles stehen und liegen lassen, irgendwo hat sich jemand erbrochen. In den Toiletten sieht es wüst aus, der Boden ist mit Papier übersät. Allein die Erste Klasse wirkt noch einladend. „Der Müll, den die Leute einfach liegen lassen, ist die eine Sache. Aber die Getränke, die hier verschüttet werden, das ist eine Katastrophe“, sagt Jakob Welik, „vor allem am Wochenende“. Seit 19 Jahren ist Welik Fahrzeugreiniger. Es gibt so gut wie nichts, was er und seine Kollegen nicht schon gesehen haben. Schichtleiter Alexander Stenke erinnert sich an einen Fußball-Sonderzug, der eine einzige Stunde von Hannover nach Bremen im Einsatz war. Der Müll, den die Reiniger aus diesem einen Zug schafften, habe 67 große Müllsäcke umfasst, von anderen Verschmutzungen gar nicht zu reden.

"Die Züge werden immer fertig"

„Die Züge müssen jede Nacht fertig werden, sie werden auch immer fertig, selbst wenn es zu Verspätungen bei ihrer Ankunft hier bei uns kommt“, sagt Uwe Sander, Weliks direkter Vorgesetzter und Servicebereichsleiter bei der DB Services GmbH für den Bereich Hannover/Bremen. Der Identifikationsgrad der Mitarbeiter mit ihrer Arbeit sei hoch, der Krankenstand niedrig, die Betriebszugehörigkeit lang. Einige der Männer haben bei der Bahn gelernt, die beispielsweise eigene Gebäudereiniger ausbildet, und sind später in die Fahrzeugreinigung gewechselt, berichtet Björn Fittjer, Qualitätsbeauftragter in der Sparte Fahrzeugdienst für Norddeutschland. Allein im Bereich Niedersachsen/Bremen sind 127 Fahrzeugreiniger im Dienst.

(Silke Hellwig)

Fittjer sagt: „Großveranstaltungen sind eine enorme Bürde für uns.“ Für den unappetitlichen Zustand mancher Waggons macht er auch „eine gewisse Gruppendynamik“ verantwortlich. „Wenn einer ein halb aufgegessenes Brötchen auf die Erde wirft, dann fallen bei den anderen meist auch die Hemmungen.“ Dass sich Müll und Dreck nicht über Nacht in Luft auflösen, sondern jede Dose eingesammelt, jedes Kaugummi entfernt und jeder Aufkleber abgekratzt werden müsse, werde offenbar ausgeblendet. „Aber am Ende der Kette gibt es noch jemanden, der sich die Nacht um die Ohren schlägt, damit die Reisenden am nächsten Tag wieder in einen sauberen Zug einsteigen können“, so Sander. Fittjer ergänzt: „Es kann immer mal passieren, dass jemand aus Versehen seinen Kaffeebecher umkippt. Aber die Auswüchse, die das manchmal annimmt – das muss nicht sein.“

Die Intensität der Arbeiten verbirgt sich hinter Kürzeln: IT steht für Tages-, IG steht für Grundreinigung, zudem gibt es eine Reihe zusätzlicher Module: Mit FV ist die Fußbodenversiegelung abgekürzt, mit PS das Shampoonieren der Polster, mit DN die Deckenreinigung. Manches ist alle paar Wochen fällig, anderes alle paar Monate. Bei der obligatorischen Tagesreinigung wird Müll eingesammelt, einmal durchgekehrt, die Toiletten werden gereinigt. Wo nötig, werden auch Tische und Boden gewischt. Grundgereinigt wird etwa alle vier bis sechs Wochen – der Zug wird auf ein Gleis gefahren, an das sich eine Art Bahnsteig aus Metall anschließt, damit die Männer Reinigungsmaschinen in die Wagen bugsieren können. Der Boden wird gewischt oder auch versiegelt. Außerdem werden Fenster, Glastüren und Wände abgewaschen. Das ist offensichtlich kräftezehrende Arbeit. Jakob Welik rinnt der Schweiß übers Gesicht. Er schiebt schäumendes Wasser durch das Oberdeck. Es färbt sich immer dunkler. Er schiebt es die Treppen hinunter, wo es von einem Wassersauger aufgenommen wird.

Die Reinigung teilt sich in verschiedene Stufen und Intervalle auf. Nassreinigung ist nicht jeden Tag vorgesehen. (Frank Thomas Koch)

Im Regioverkehr wird jeder der rund 3500 Züge mindestens einmal in 24 Stunden gereinigt, zu 95 Prozent in der Nacht, sagt Sabine Brunkhorst, Pressesprecherin des DB-Regionalbüros Schleswig-Holstein, Hamburg, Niedersachsen und Bremen. Neben der Tagesreinigung gibt es auch noch eine eher grobe „Wendereinigung“, wenn ein Zug die Strecke, die er gekommen ist, wieder zurückfährt. Bei Strecken mit besonders hohem Passagieraufkommen werden, so möglich, Mitarbeiter einer sogenannten Unterwegsreinigung tätig, um Müll einzusammeln, ein Malheur zu bereinigen oder „Betriebsstoffe in den Toiletten nachzufüllen“.

"Unser größtes Problem ist die Zeit"

„Unser größtes Problem ist die Zeit“, sagt Sander, „wir brauchen einfach Zeit, um den Kunden einen Wagen in vernünftigem Zustand zur Verfügung zu stellen“ – sowohl technisch als auch hygienisch. Die Standzeiten seien eng getaktet, die Züge werden für den nächsten Einsatz erwartet und können nicht beliebig lange auf den Nebengleisen bleiben. Wartung und Reparatur haben Vorrang.

Der Zustand des ersten Zugs, den die Bremer in dieser Nacht grundreinigen, ist noch vergleichsweise harmlos. Passagiere verunreinigen die Waggons mitunter nicht nur, sie zerstören sie auch. Jörg Weers hat schon viel gesehen und berichtet von eingetretenen Decken und herausgerissenen Becken in der Toilette. Vor allem, wenn eine Partie aus Sicht der mitfahrenden Fans verloren geht, muss der Besitz der Deutschen Bahn leiden. „Doch im Großen und Ganzen“, sagt Sander, „benehmen sich die Menschen anständig". Es handele sich um eine Minderheit, die den Fahrzeugreinigern die Arbeit erschwere. Wer es zu doll treibt und ermittelt wird, muss mit Konsequenzen rechnen, wie mit einem Beförderungsverbot.

Verrohen die Sitten? So pauschal wollen das die Eisenbahner nicht bejahen. Übel habe es früher vor allem in Raucherabteilen ausgesehen. „Der Tag, an dem das generelle Rauchverbot in Kraft getreten ist“, erinnert sich Fittjer, „war einer der schönsten Tage im Arbeitsleben der Fahrzeugreiniger.“