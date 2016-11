Von der Überwachungskamera aufgenommen: Die beiden Räuber im Supermarkt an der Gorsemannstraße. (frei / Polizei)

Sie hatten am Freitagabend, 11. November, eine 23 Jahre alte Kassiererin und ihren 19-jährigen Kollegen in dem Supermarkt in der Gorsemannstraße überfallen. Die Angestellten zählten gerade die Tageseinnahmen, als das mit Brechstangen bewaffnete Duo in den Laden stürmte. Die jungen Männer brüllten lautstark „Überfall“ und forderten Bargeld. Die 23-jährige Mitarbeiterin griff allerdings sofort zu ihrem Pfefferspray und schlug die Täter damit ohne Beute in die Flucht.

Beide sollen zwischen 15 und 18 Jahre alt, 1,75 Meter groß und schlank sein. Einer trug einen auffälligen grauen Adidas-Sportanzug mit entsprechendem Schriftzug auf Oberteil und Hose. Sein Komplize war komplett schwarz gekleidet. Hinweise werden erbeten an den Kriminaldauerdienst unter Telefon 3623888.