Bei dem Versuch, den 29-Jährigen zu überholen, und vor diesem einzuscheren, verlor der Mann die Kontrolle über seinen Wagen. Er prallte gegen drei Fahrzeuge, die am Straßenrand geparkt waren und blieb dann stehen, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Zeugen alarmierten die Rettungskräfte, die den Mann in ein Krankenhaus brachten. Sein Konkurrent flüchtete zunächst. Er konnte aber noch am Abend von der Polizei gefasst werden. (dpa)