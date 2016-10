Vorfälle, bei denen Clowns eine Rolle spielen, sind nicht nur in den USA bekannt. In Bremen ereignete sich der zweite Fall innerhalb weniger Wochen. (Symbolfoto) (dpa)

Am Samstagabend haben der Polizei zufolge zwei als Clowns verkleidete Diebe versucht, einem 21-jährigen Bremer an einer Bushaltestelle in der Vahr die Wertsachen zu stehlen. Doch der junge Mann wehrte sich erfolgreich.

Der 21-Jährige wartete gegen 22.20 Uhr an der Haltestelle Heinrich-Hertz-Straße auf einen Bekannten, als sich ihm einer der beiden Unbekannten näherte. Die Freude des 21-Jährigen über die Begegnung bekam einen Dämpfer, als er bemerkte, dass ein zweiter Clown hinter ihm stand und ihm Mobiltelefon und Geldbörse aus der Hosentasche zog. Dafür bekam der Clown keinen Applaus, sondern einen Schlag auf die Nase. Der verdutzte Verkleidete ließ daraufhin die Gegenstände fallen.

Die beiden Diebe mit den Clownsmasken werden als 20 bis 25 Jahre alt und dunkel gekleidet beschrieben. Sie flüchteten in die Richard-Boljahn-Allee. Hinweise nimmt die Polizei unter 36 23 888 entgegen. Gruselclowns, die wie zuletzt in anderen Städten aggressiv Leute erschreckten, wurden in Bremen noch nicht gemeldet.