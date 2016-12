Symbolfoto. (dpa)



Die Masche ist oft die gleiche. Die Polizei ruft zuhause an. Sie sagt, in der Nachbarschaft sei eingebrochen worden, und das mehrmals. Außerdem stehe ein Einbruch bei dem, der angerufen wird, auch bevor.

Die vermeintliche Polizei fordert also auf, sämtlichen Schmuck und sämtliches Bargeld zusammenzukratzen und dem Polizeibeamten zu übergeben, der gleich an der Haustür klingeln werde. Damit die Einbrecher ihn nicht stehlen könnten.

Ja, das passiert. Nicht zum ersten Mal, nicht nur in Bremen. Am Dienstag hat aber die Kriminalpolizei zwei Männer festgenommen, denen genau das vorgeworfen wird: gewerbs- und bandenmäßiger Betrug, wie es offiziell heißt.







Die Männer sind 29 und 32 Jahre alt und Teil einer Verbrecherbande, deren Hintermänner laut Polizei in der Türkei sitzen. Von dort aus agieren sie, sie rufen die alten Menschen an - mit einer falschen Nummer, die in irgendeinem Call-Center erstellt wird, erklärt der Polizeisprecher Dirk Siemering. Deswegen tauche eine Nummer auf dem Display auf, die wie eine Polizeinummer aussehe. "Sie spielen mit den Ängsten älterer Menschen." Den gerade die seien dafür anfällig, viele wohnen alleine.

Übrigens: Die falschen Polizisten tragen keine Uniform, sondern geben sich als Beamte vom Landes- oder Bundeskriminalamt aus. Erst vor wenigen Tagen sollte eine alte Dame Opfer genau dieses Tricks werden. Die durchschaute allerdings das Spiel, legte auf und informierte die Polizei.

Nicht alle reagieren so wie die Frau. Anfang der Woche hat die Polizei bei Köln drei Männer auf frischer Tat festnehmen, die ebenfalls zu den Männerbande aus Bremen gehören. Mit dabei: ein hoher fünfstelliger Bargeldbetrag, 80.000 Euro, sagt Polizeisprecher Siemering. Um solche Beträge gehe es auch in Bremen.