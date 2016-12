Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Das war wohl nix Falscher Polizeibeamter scheitert am Telefon an hellwacher alter Dame

Ein unbekannter Täter gab sich am Freitag- und Sonnabend am Telefon als Polizeibeamter aus. Er rief jeweils eine Dame und einen Herrn an und wollte diese bestehlen, scheiterte aber an deren Wachsamkeit.