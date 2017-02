Die Studenten Luca Iuzzolino und Wiebke Majowski haben für ein Projekt falsche Profile erstellt. (Christina Kuhaupt)

Wild angeordnet hängen Ausdrucke von Facebook-Kommentaren an der Wand. „Ersatz für Bremer Stadtmusikanten gefunden“ ist die Überschrift eines Artikels. „Bremen ist ab jetzt ohne Zoo“ lautet die Schlagzeile eines anderen. Der Schein trügt: Was für den Betrachter in erster Linie nach ganz alltäglichen Nachrichten aussieht, ist ein Projekt bei den Hochschultagen der Hochschule für Künste (HfK), Am Speicher XI 8, in Bremen. Dahinter stecken Gerüchte, Theorien, Falschmeldungen und gezielte Manipulation.

„Rebranding Reality“ heißt die gemeinsame Arbeit von elf Studierenden. Unter Leitung ihres Lehrers Joachim Hofmann haben die Studenten insgesamt 18 Fakeprofile angelegt und mit Leben gefüllt. In dem sozialen Netzwerk Facebook verschickten die Teilnehmer des Bachelor-Studiengangs „Digitale Medien“ Freundschaftsanfragen, Nachrichten und beteiligten sich in Bremern Gruppen. Um das alles noch glaubwürdiger erscheinen zu lassen, erstellten sie eine Webseite mit dem Titel „Bremer Bürger Bote“, bestückt mit ganz alltäglichen, normalen Nachrichten wie Polizeimeldungen oder Unternehmensberichten. Doch dazwischen streuten sie Falschmeldungen zur bewussten Irreführung. Fake News als Kunstprojekt. Aktueller könnte das Thema nicht sein, denn erst kürzlich ist der Begriff zum Anglizismus des Jahres gekürt worden.

„Wir waren überrascht, wie leicht das war.“

„Wir waren überrascht, wie leicht das war“, sagt Studentin Wiebke Majowski. Die Beiträge hätten bei Facebook eine Reichweite von im Schnitt 800 Personen gehabt, teilweise sogar bis zu 2000, erklärt ihr Kommilitone Luca Iuzzolino. Ziel ihres Kurses sei die Wiedererlangung der Oberhoheit über die Wahrheit und deren Varianten in den sozialen Medien. Die Gerüchte, Desinformationen und Verleumdungen seien Spielarten und Taktiken von verschiedenen Interessengruppen, die sich vor allem der sozialen Netzwerke bedienen. Mithilfe eigener Beiträge tragen die Studenten also ihren Teil zum Wissens- und Glaubenschaos bei. Am Sonntag wollen sie das Verwirrspiel in den Netzwerken auflösen und sich mit Texten erklären.

Es ist nur eines von zahlreichen Projekten in und an den 200 Meter langen Gängen über vier Etagen in der Hochschule für Künste. In den Lehr- und Theorieräumen, in den Werkstätten und Ateliers und auch im Auditorium oder gar in einigen Büros präsentieren rund 500 Studierende aller Studienfächer experimentelle, klassische und innovative Arbeiten. Die Liste ist lang: Installation, Mode, Performance, Video, Malerei, Design, Fotografie, Illustration, Zeichnung, Film oder Musik.

Zum ersten Mal ist auch der Platz direkt vor dem Haupteingang eine Ausstellungsfläche: Hochschüler des Studiengangs „Integriertes Design“ und der Fakultät Architektur haben Jurten gebaut. In dem traditionellen Zelt mit einem Durchmesser von mehr als neun Metern werden Beispiele gezeigt, wie die Jurten weiterentwickelt und weitergedacht werden können. Der Japaner Tsubasa Miyamoto hat mit zwei Mitstudenten ein schnell aufbaubares Modell erstellt, dazu gibt es einen Fahrradanhänger – Mobilität im Fokus. Lilja Waehneldt baute eine Jurte mit dem Titel „DIYurte“ nur aus gefundenen und geschenkten Materialien ohne viel Werkzeug. Dabei stand der Do-it-Yourself (DIY)-Gedanke im Mittelpunkt. „Es ist auch ein Zeichen gegen die Wegwerfgesellschaft und für die Verschenk- und Teilkultur“, sagt Waehneldt. Die jungen Künstlerinnen und Künstler suchen mit ihren Werken also auch immer nach eigenen Antworten auf gesellschaftliche Diskurse und aktuelle Themen.

In einer Eröffnungsveranstaltung hatte HfK-Rektor Herbert Grüner am Samstag die Hochschultage eröffnet und Karin Hollweg zur HfK-Ehrensenatorin ernannt. Hollweg erhielt die Auszeichnung für ihr langjähriges Engagement unter anderem durch die „Karin und Uwe Hollweg Stiftung“ für die Hochschule. Wissenschaftssenatorin Eva Quante-Brandt ging in ihrem Grußwort auf die Programmatik und die Interdisziplinarität der Hochschule ein. Zudem forderte sie, dass die HfK mehr über die positiven und guten Projekte sprechen solle. Anschließend übergab Rektor Grüner die Auszeichnungen für die diesjährigen Hochschulpreise. Diese sind in der Regel mit 700 Euro (1. Preis), 400 Euro (2. Preis) und 200 Euro (3. Preis) dotiert.

Die Hochschultage haben am Sonntag, von 11 bis 20 Uhr im Speicher XI geöffnet.

Hochschulpreis

Freie Kunst: 1. Platz: Amina Brotz mit der Performance „Interjunction“. 2. Thomas Krüger für mehrere Arbeiten. 3. Ana Baumgart und Ina Schoof für das Video „I love Greece and Greece loves me“.

Digitale Medien: 1. Plätze: „The Aerographer“ von Luiz Zanotello und „vrKid“ von Mette Boldt. 2. Plätze: „Analogue Knocking Quintett“ von Kevin Mendzies und „Concrete Decryption“ von Timo Johannes. Interdisziplinärer Preis: „Hell no Barbie“ von Michael Bonfert, Florian Schröder und Nora Taake.

Integriertes Design: 1. „Das Skrupel“ von Jan Charzinski. 2. Die Gruppenarbeit „Beograd – A white City“. 3. Das Projekt „Fresh Prints“.

Musik: 1. Schlagwerkduo David Gutfleisch, Felix Ernst. 2. Vibraphonduo Philip Andronic, Daniel Catalán Dávila. 3. Flötenduo Daehee Kim, Yerim Lee / Klarinette und Klavier Yongjin Shin, Samsol Bak.