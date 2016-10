Vor drei Monaten hat Christa Zühlke im Transplantationszentrum am Klinikum Bremen-Mitte eine neue Niere bekommen. Die Chefärzte Uwe Kuhlmann (links) und Sebastian Melchior haben sie behandelt. (Christina Kuhaupt)

Christa Zühlke sitzt ganz entspannt auf dem roten Ledersofa. Fast auf den Tag genau sind es drei Monate her, dass sie nur wenige Meter weiter in einem Patientenzimmer im Klinikum Bremen-Mitte aus der Narkose aufgewacht ist. An dem Tag hat Christa Zühlke eine neue Niere bekommen. Fast sechs Jahre hat sie auf das Spenderorgan gewartet.

So lange stand sie wie Tausende andere Menschen in Deutschland auf der offiziellen Warteliste. Die 67-Jährige hat eine angeborene Nierenerkrankung, weshalb ihr bereits vor über 20 Jahren eine Niere entfernt wurde. Nun drohte auch das zweite Organ zu versagen. Nur eine Transplantation konnte der 67-Jährigen das Leben retten. So wie Tausenden anderen Menschen in Deutschland.

Der Anruf kommt gegen vier Uhr morgens am 22. Juli. „Das erste Klingeln habe ich nicht wirklich wahrgenommen“, sagt Christa Zühlke. Beim zweiten Mal geht sie ran, der Anruf kommt aus dem Transplantationszentrum am Klinikum Mitte. Die Stiftung Eurotransplant, die für die Vermittlung von Spenderorganen zuständig ist, hat eine neue Niere für die Patientin gemeldet. Es ist die 1000. Niere, die an diesem Tag in dem Bremer Zentrum transplantiert wird.

Am Klinikum Mitte werden ausschließlich Nieren verpflanzt

Alles muss so schnell wie möglich gehen: „Von der Spende bis zur Transplantation dürfen maximal 24 Stunden vergehen, ansonsten ist das Organ zu lange vom Blutkreislauf abgetrennt. Das ist das maximale Zeitfenster, das man aber nicht ausreizt“, sagt Chefarzt Sebastian Melchior.

In dem Transplantationszentrum am Klinikum Mitte werden ausschließlich Nieren verpflanzt, die erste vor 28 Jahren. In diesem Jahr sind dort bislang 21 Organe transplantiert worden, Melchior schätzt, dass es am Jahresende gut 30 sein werden.

Mehr zum Thema Ein heikles Thema Obwohl ein Großteil der Deutschen Organspenden positiv gegenüberstehen, haben nur rund 35 ... ... mehr »

Rund acht Jahre ist die durchschnittliche Wartezeit auf eine Niere. Christa Zühlke hatte Glück, sie lag gut zwei Jahre darunter. Patienten, die auf der Warteliste stehen, müssen jederzeit erreichbar sein. Und sie müssen möglichst schnell in die Klinik kommen können. Ist die Anreise zu lang, sind sie weit weg im Urlaub, geht das Spenderorgan an den nächsten auf der Liste.

Zu wenige Spenderorgane in Deutschland

Ebenso, wenn der Patient erkrankt ist, eine Infektion hat. „Dann könnte es sein, dass das transplantierte Organ abgestoßen würde oder die Infektion durch die das Immunsystem unterdrückenden Medikamente nicht mehr beherrschbar ist. Dann droht Lebensgefahr“, erklärt Nierenspezialist Uwe Kuhlmann.

In Deutschland gibt es zu wenige Spenderorgane für die insgesamt über 10.000 schwer kranken Menschen auf der Warteliste. In den vergangenen Jahren hat sich die Lage noch einmal verschärft, 2012 durch einen Transplantationsskandal in Deutschland. Ärzte haben die Daten von Patienten für die Aufnahme auf die Warteliste manipuliert.

Das hat in der Bevölkerung zu Angst und Misstrauen geführt, die Zahl der Spenderorgane ist seitdem zurückgegangen. „Das hat sich auch bei uns bemerkbar gemacht“, sagt Chefarzt Melchior. „Die Zahl der Patienten auf der Warteliste für eine lebensrettende Transplantation ist danach gestiegen.“

Mehr Lebendspenden

Seit dem Skandal gibt es auch mehr Lebendspenden bei Nieren, sagt Melchior. Weil die Patienten nicht solange warten wollen, weil sich ihr Gesundheitszustand verschlechtert, weil sie Angst haben, dass sie wegen des Mangels an Spenderorganen auf der Warteliste sterben. Etwa jede dritte Niere, so der Chefarzt, kommt inzwischen von einem Angehörigen.

Das hat Vorteile, weil das Organ von einem gesunden Spender kommt und nicht so lange gewartet werden muss, bis sich der Zustand des Patienten weiter verschlechtert. Der Nachteil: „Es handelt sich dabei um eine Operation mit Organentnahme bei einem gesunden Menschen. Wie jede Operation birgt das Risiken. Dazu kommt, dass der Spender nur noch eine Niere hat und theoretisch auch selbst erkranken kann.“

Zühlke schreibt einen Dankesbrief

Christa Zühlke hat ihre neue Niere von einem Menschen bekommen, der gestorben ist. Wer dieser Mensch ist, woher er kommt, ob sie oder er Kinder hat und warum er gestorben ist, das wird sie nicht erfahren. „Aber ich kann der Familie einen Dankesbrief schreiben, und das werde ich auf jeden Fall tun. Ich habe eine große Dankbarkeit“, sagt die 67-Jährige.

Christa Zühlke ist nicht die einzige in ihrer Familie mit der angeborenen Nierenerkrankung. Das Thema Organspende, sagt sie, ist deshalb sehr präsent. Fast alle Familienmitglieder haben einen Organspendeausweis.

Sebastian Melchior hat schon Dutzende Nieren transplantiert. „Das ist eine medizinische Erfolgsgeschichte." Doch Routine, sagt er, wird das nie. „Es ist jedes Mal ein besonderer Moment, wenn das Spenderorgan an den Blutkreislauf des Patienten angeschlossen wird, wenn es von Sekunde zu Sekunde rosiger wird.“ Wenn es zum Leben erwacht. Und einem anderen Menschen das Leben rettet.

Glückwünsche zum Familienzuwachs

Christa Zühlke geht es drei Monate nach der Operation im Klinikum Bremen-Mitte sehr gut. Sie muss nicht mehr dreimal in der Woche zur Dialyse, sie kann in den Urlaub fahren, ohne sich vorher dort einen Platz für die Blutwäsche zu suchen. In den ersten Wochen nach der Transplantation hat sie morgens immer kurz in Gedanken mit ihrer neuen Niere gesprochen. „Ob es ihr gut geht“, sagt sie.

Und auch jetzt denkt sie immer wieder an das geschenkte Organ in ihrem Körper. Vor kurzem hat sie von einer Bekannten eine Karte bekommen. Darauf stand: „Alles Gute und Glückwunsch zu dem Familienzuwachs.“ Das trifft es sehr genau, sagt Christa Zühlke.