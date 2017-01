Der Anker auf dem Dach des Kühne + Nagel-Hauses ist bereits weg. (Frank Thomas Koch)

Der Anblick ist spektakulär. Viele Passanten bleiben auf der Wilhelm-Kaisen-Brücke stehen, schauen hoch in den Himmel, machen Fotos und Videos. Schließlich rüttelt gerade großes Gerät an einem bekannten Koloss an der Weser. Es ist sehr kalt, doch das Publikum harrt ein paar Momente aus.

Am Donnerstagnachmittag gingen die Abbrucharbeiten am alten Hauptgebäude des Logistikunternehmens Kühne + Nagel in der Martinistraße in eine neue Phase. Ein riesiger Bagger entfernte das Markenzeichen des Unternehmens vom Dach: den blauen Anker. Außerdem entfernte das Abbruchunternehmen Teile der Dachkonstruktion. Das blieb nicht ganz ohne Zwischenfälle.

Ein großer, von einem Kran gehaltener Vorhang neben dem Gebäude sollte verhindern, dass abgerissene Teile auf die Straße fallen. Als der Bagger jedoch mit seiner Schaufel zwei Fenster in der obersten Etage eindrückte und griff, stürzte ein Stück des Fensters auf die Straße und traf einen Gruppenwagen der Polizei. Ein Passant beobachtete die Szene: „Das hat ordentlich gescheppert. Das Teil war bestimmt 1,50 Meter lang.“ Der Eingriff sei seiner Meinung nach riskant gewesen. „Da oben herrscht ja noch ein anderer Wind.“

Kaum Schaden am Fahrzeug

Die Polizei Bremen bestätigte den Vorfall gegen 17.20 Uhr. Der Gruppenwagen sei zufällig in der Martinistraße unterwegs gewesen. Es sei jedoch nicht zu einem wirklichen Schaden am Fahrzeug gekommen, so ein Sprecher, weil es sich wohl um ein leichtes Teil gehandelt habe, das der Wind ergriffen habe. Dennoch stoppten seine Kollegen die Arbeiten zunächst. Die Abrissfirma habe das Schutztuch daraufhin anders arrangiert. Der Vorfall ist nicht der erste auf der Baustelle. Bereits in der vergangenen Woche stieß ein Bagger beim Abreißen einer Mauer in das Nachbargebäude und zerstörte die Schlafzimmerwand einer Anwohnerin. Backsteine fielen dabei in das Bett der Frau. Sie blieb durch Zufall unverletzt.

Die Abbrucharbeiten sollen Ende April bis Mitte Mai fertig sein. Das Hauptgebäude stammt aus den 1960er-Jahren. Der neue Bau des Unternehmens soll dann Mitte 2019 fertig sein. Kühne + Nagel investiert an seinem Stammsitz in Bremen 26 Millionen Euro und vergrößert sich zugleich. So sollen in Zukunft alle etwa 800 Mitarbeiter in der Hansestadt an einem Standort untergebracht sein.