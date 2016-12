(dpa)

Weil sein Vater 70. Geburtstag feierte, zündete sein 35 Jahre alter Sohn am Mittwochmorgen um 0 Uhr eine Feuerwerksbatterie an. Nachdem er sie kurz auskühlen ließ, stellte der Sohn sie an einen Schuppen im Garten des Eckhauses im Osterfeuerberg. Das berichtet die Polizei.

Zwei Stunden später habe der Geräteschuppen in Flammen gestanden. Auch ein daneben stehender Wohnwagen brannte vollkommen aus. Das Wohnhaus war nur äußerlich in Mitleidenschaft gezogen worden. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Der 35-Jährige gab an, die Feuerwerksbatterie könnte den Brand verursacht haben,

Die Polizei warnt in Hinblick auf das bevorstehende Silvesterwochenende vor dem

unsachgemäßen Umgang mit Feuerwerkskörpern und Pyrotechnik. Immer

wieder komme es an Silvester zu schweren Unfällen, wie zum Beispiel

Verbrennungen und Verletzungen, weil Feuerwerkskörper nicht nach

Gebrauchsanleitung verwendet beziehungsweise illegale oder

selbstgebaute Silvesterböller abgebrannt würden. Die Polizei weist darauf hin, dass man sich dabei strafbar machen kann. (wk)