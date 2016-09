Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Polizei geht von Brandstiftung aus Feuer in Containerdorf für Flüchtlinge in Huchting

In Huchting sind in der Nacht zu Dienstag laut Polizeiangaben mehrere Wohncontainer für Flüchtlinge angesteckt worden. Die Container waren unbewohnt, da sich die Unterkunft an der Obervielanderstraße direkt an der B75 noch im Aufbau befindet.