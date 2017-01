Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Bremerhaven Feuer in Mehrfamilienhaus - zehn Bewohner im Krankenhaus

In einem Mehrfamilienhaus in Bremerhaven ist in der Nacht zu Dienstag ein Feuer ausgebrochen. Eine Wohnung im Erdgeschoss des Hauses war in Brand geraten, wie die Feuerwehr mitteilte.