Ein Feuer in einer Altenwohneinrichtung im Bremer Ortsteil St. Magnus hat am Donnerstagabend zu einem Großeinsatz der Feuerwehr geführt. In einem Appartement der Stiftungsresidenz St. Ilsabeen in der Billungstraße waren Einrichtungsgegenstände in Brand geraten. Aufgrund der unklaren Lage nach der Alarmierung kurz nach 21 Uhr rückten die Einsatzkräfte von drei Feuerwachen und zwei freiwilligen Wehren aus, sodass die Feuerwehr schließlich mit 17 Fahrzeugen und mehr als 60 Personen im Einsatz war.

Vor Ort konnten die Helfer den Brand schnell unter Kontrolle bringen, sagte ein Sprecher. Die meisten Bewohner hätten schon auf der Straße gestanden. Vier Bewohner der Seniorenwohneinrichtung mussten aus dem Gebäude gerettet werden und wurden medizinisch versorgt. Ob sie Verletzungen davongetragen haben, war zunächst noch unklar. Auch die Brandursache muss nun noch ermittelt werden.