Container brennt in voller Ausdehnung Feuer vor der Lloyd-Passage

Starker Brandgeruch in der Bremer Innenstadt: Der Inhalt eines Sperrmüll-Containers ist am Dienstagnachmittag vor der Lloyd-Passage in Flammen aufgegangen. Verletzt wurde niemand.