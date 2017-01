Am Mittwochabend um 21.15 Uhr wurde in einem Erdgeschoss eines Reihenhauses ein Feuer gemeldet. Es hatten Einrichtungsgegenstände gebrannt. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte schlugen die Flammen bereits aus dem vorderen Gebäudeteil im Erdgeschoss in das Dachgeschoss über.

Die vier Bewohner waren bereits im Freien. Zwei Menschen wurden vom Rettungsdienst erstversorgt und zwei weitere noch in der Nacht zu Donnerstag mit Verdacht auf Rauchvergiftung vorsorglich in Krankenhäuser gebracht, wie die Feuerwehr mitteilte.

Um 22.38 Uhr meldete der Einsatzleiter "Feuer aus". Die Ursache des Brandes ist noch unklar. Beim Brand eines Reihenhauses in Bremen-Horn ist ein Sachschaden von rund 100.000 Euro entstanden. (wk)