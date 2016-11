Honorarkonsul Thomas Kriwat (von links) will den Besuchern Sri Lanka näher bringen, Christina Klug vom Seefischkochstudio in Bremerhaven zeigt, wie lecker Taschenkrebse sein können, und Björn Stieve informiert über Caravans und Reisemobile. (Roland Scheitz)

Kevin Drasl hat zu jeder Geschmacksrichtung seiner Gewürznüsse eine eigene Geschichte geschrieben. Sita´s Goldcurry etwa erzählt von einem Mädchen, das in Indien eine besondere Kombination aus Curry und Zimt kreierte. Vier solcher Geschichten hat sich Drasl schon ausgedacht – für jede seiner vier Gewürzmischungen eine. Mit denen überzieht er verschiedene Sorten Nüsse. Seit einem Jahr arbeitet der 25-Jährige an dieser Geschäftsidee, mittlerweile bieten mehrere Bremer Supermärkte und Geschäfte seine Kreationen an. Drasl gehört zu den Ausstellern, die von kommenden Freitag, 4. November, bis Sonntag, 6. November, ihre Produkte auf der Genussmesse Fisch&Feines zeigen, die in den Hallen der Messe Bremen stattfindet.

Neben außergewöhnlichen Kreationen wie „Zartbitter-Dschungelade“ mit Mehlwürmern, kann man sich unter anderem seine eigene Teesorte mischen oder Craft Beer für sich entdecken. In diesem Jahr gibt es vor der Halle 3 zum ersten Mal auch Streetfood-Trucks. Zur gleichen Zeit wie die Fisch&Feines sind auch die beiden Messen Reiselust und die Caravan Bremen zu sehen. Insgesamt werden sich an dem Wochenende in sieben Messehallen mehr als 500 Aussteller den Besuchern vorstellen.

Immer mehr Menschen würden sich für den Kauf eines Caravans oder eines Reisemobils entscheiden. „In den ersten acht Monaten des Jahres wurden 23 Prozent mehr Reisemobile verkauft als im Vorjahr“, sagt Lars Pennigsdorf, Sprecher der Fachausstellungen Heckmann, die die Caravan Bremen veranstaltet. Das liegt unter anderem auch daran, dass einige Leute bewusst auf Flugreisen verzichten, aus Angst vor Terroranschlägen, sagt Björn Stieve, Betriebsleiter vom Soma Caravaning Center Bremen.

Wer lieber doch mit dem Flugzeug oder anderen Verkehrsmitteln verreisen will, der findet zahlreiche Inspirationen bei der Reiselust. In den Hallen 4 und 5 stellen knapp 400 Tourismuszentralen, Hoteliers und Reiseveranstalter verschiedene Ferienziele vor. „Das Gute ist, dass man immer wieder Länder als Reiseziele für sich entdecken kann, die man vorher gar nicht auf dem Radar hatte. So wie Mazedonien zum Beispiel“, sagt Kerstin Renken von der Messe Bremen. Beliebte Reiseziele seien im Moment unter anderem Italien, Spanien, Kroatien, Skandinavien aber auch die Nord- und Ostsee in Deutschland. Nach wie vor boomten auch Kreuzfahrten jeglicher Art.

Partnerland der Reisemesse ist in diesem Jahr Sri Lanka. Der Inselstaat vereint auf einer Fläche so groß wie Bayern Traumstrände, Regenwald, Steppengebiete und Reisterrassen. „Das Gute ist, dass hier der Rucksacktourist bis hin zum Sieben-Sterne-Urlauber alles findet“, sagt Sri Lankas Honorarkonsul für Bremen und das nördliche Niedersachsen, Thomas Kriwat. Diese Vorzüge sollen auch die Besucher der Messe kennenlernen.

Wie in den Vorjahren wird es auch dieses Mal ein umfangreiches Rahmenprogramm geben sowie eine Tombola, bei der man seinen nächsten Urlaub gewinnen kann.