Es war eine kühne Idee, da hat der Wirtschaftssenator recht, und warum nicht mal kraus denken und die gewohnten Bahnen verlassen? Warum kein Parken unter dem Wall? Die Bremer Innenstadt braucht solche Visionen, so wie es sie vor ein paar Jahren auch mal für die Wallanlagen gab. Die FDP hatte vorgeschlagen, eine Brücke zu errichten, vom Hillmannplatz zur anderen Seite des Grüngürtels. Ein guter Gedanke, daraus geworden ist leider nichts.

In der Versenkung verschwinden wird nun auch der Plan, am Rande der denkmalgeschützten Wallanlagen eine Tiefgarage zu bauen. Grundlage für die Entscheidung ist eine Machbarkeitsstudie. Schwarz auf weiß wird den Treibern des Projekts dargelegt, dass es nie und nimmer eine Chance hat. Zu teuer, zu aufwendig, und sowieso nur möglich, wenn man an die Wallanlagen heranginge. Ausgeschlossen!

Überraschend kommt dieses Ergebnis nicht. Es war eine kühne, aber auch fixe Idee. Immerhin berührt sie aber einen wichtigen Punkt: Autos haben im innersten Kern der Stadt nichts zu suchen. Genau besehen gehört auch der Wall dazu. Wie wäre es denn mit Parken am Güterbahnhof?

