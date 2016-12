In Vorkursen lernen geflüchtete Kinder und Jugendliche Deutsch und wie Schule in Deutschland funktioniert. (China Hopson)

Privatschulen in Bremen haben bislang nur wenige Flüchtlinge aufgenommen. Lediglich an der katholischen St.-Johannis-Schule im Schnoor läuft seit Mai ein Vorkurs für 15 ausländische Kinder und Jugendliche.

Außerdem sind vereinzelt Flüchtlinge an privaten Schulen ohne Vorkurs untergekommen; ihre Zahl ist nicht bekannt.

Dabei hätte die SPD-geführte Bildungsbehörde mehr Kooperationsverträge abschließen dürfen: Nachdem unsere Zeitung im März aufgedeckt hatte, dass Teile der SPD-Bürgerschaftsfraktion gegen die Aufnahme Geflüchteter in Privatschulen waren, gab es Ärger – und kurz darauf eine Wende von Seiten der SPD: Vorkurse an Privatschulen sollten nun doch möglich sein. Doch die Bedingungen dafür können nicht alle erfüllen.

Kosten werden mit der Behörde abgerechnet

In der St.-Johannis-Schule büffeln die elf- bis 16-jährigen Vorkurs-Schüler zusammen Deutsch, die meisten kommen aus Syrien. An fünf Tagen jeweils vier Stunden lernen sie die neue Sprache, ein Jahr lang, genau so wie die Vorkurskinder an den öffentlichen weiterführenden Schulen.

Stundenweise besuchen die 15 St.-Johannis-Schüler den Unterricht in ihren späteren Regelklassen, berichtet Schulleiterin Anette Kieslich. „Es läuft sehr gut.“ Die Kosten werden mit der Behörde abgerechnet.

Dem christlichen Religionsunterricht blieben die Flüchtlinge fern, das Schulgeld – monatlich 65 Euro – bräuchten sie nicht zu zahlen, das würden Sponsoren finanzieren, sagt Kieslich.

Integration durch Waldorf-Konzept erleichtern

Auch die Freie Waldorfschule Touler Straße möchte jungen Flüchtlingen helfen. „Wir wollten unbedingt einen Vorkurs machen“, erzählt Justine Gölz-Vogel von der Schule. Denn das Waldorf-Konzept mit vielen kreativen Angeboten für die Schüler könne die Integration erleichtern.

„Wir sind aber immer wieder abgeblitzt bei der Behörde und sehr enttäuscht.“ Acht Flüchtlingskinder habe man einmalig aufnehmen wollen, „mehr können wir nicht leisten.“ Bedingung für einen Vorkurs an weiterbildenden Schulen ist aber, dass diese „regelmäßig jährlich bis zu 15 Schüler innerhalb der freien Kapazitäten“ integrieren.

So steht es in einer Behördenvorlage für die Bildungsdeputation von Ende April. Die Waldorfschule hat nun auf eigene Kosten drei junge Syrer direkt, ohne Vorkurs, aufgenommen.

Ressourcen zur Integration fehlen

An der Freien Evangelischen Bekenntnisschule fehlen räumliche und personelle Ressourcen zur Integration von Flüchtlingskindern. Schulleiter Dirk Balters betont: „Unsere Schule ist komplett voll.“ Ein Vorkurs sei derzeit nicht machbar. Einige ausländische Kinder gingen aber in bestehende Klassen.

Am Nebelthau-Gymnasium in Lesum heißt es, die Schule habe ihre „grundsätzliche Bereitschaft“ zu Vorkursen erklärt, doch Anfragen der Bildungsbehörde lägen bislang nicht vor. Das sagt auch Jan Andrees Dönch, Leiter des Ökumenischen Gymnasiums in Oberneuland.

„Wir warten darauf, dass sich die Behörde meldet.“ Die aber verweist auf „mangelnde Kapazitäten“ an Privatschulen, deshalb geschieht derzeit nichts. Dabei ist der Bedarf an Vorkursen nach wie vor groß; immer noch warten schulpflichtige Flüchtlinge auf einen Platz.

Durchschnittliche Wartezeit beträgt drei bis sechs Wochen

Auf der Liste stehen mal 15, mal 150 Namen, die Zahl ändere sich täglich, heißt es von der Bildungsbehörde. Drei bis sechs Wochen betrage die durchschnittliche Wartezeit, bei Engpässen dauere es auch mal länger. Marc Millies vom Bremer Flüchtlingsrat spricht von Monaten, in denen viele Kinder und Heranwachsende nicht zur Schule gehen.

Die Bildungsbehörde nenne nur die Zahl der Schulpflichtigen, die ihr gemeldet wurden – meist von den Übergangswohnheimen, sagt er. Doch es leben auch viele Flüchtlinge in Not- oder Erstunterkünften, ihre Kinder würden oft nicht angemeldet, kritisiert Millies.

Hohe Fluktation

Die Bildungsbehörde widerspricht: Auch diese Kinder und Jugendlichen seien zum großen Teil erfasst, beteuert Sprecherin Annette Kemp. Zwar herrsche eine hohe Fluktuation in Erstunterkünften: Bewohner würden in andere Heime verlegt, Familien woanders zusammengeführt.

Doch Behördenmitarbeiter fragten regelmäßig nach Schulpflichtigen in den Einrichtungen, außerdem gebe es „Hausbeschulungen“, also Sprachlernkurse, an mehreren Standorten. Angesichts der großen Zahl an Zugewanderten haben Schulen und Behörden schon Beträchtliches geleistet – das räumen auch kritische Beobachter ein.

Inzwischen gibt es jeweils mehr als 50 Vorkurse an Grundschulen und an weiterführenden Schulen in der Sekundarstufe I, einige gibt es auch in der Sekundarstufe II. Auch an den berufsbildenden Schulen laufen 60 Vorkurse; insgesamt dauert die Förderung dort zwei Jahre.

Zu wenig Kapazitäten

„Die Belastung ist immens – für alle Beteiligten“ bilanziert Christian Gloede von der Gewerkschaft GEW. Es mangele an Lehrkräften und Schulsozialarbeiter, die Schulen hätten zu wenig Kapazitäten für die Sprachförderung nach dem Wechsel in die Regelklassen.

Dabei beginnen die Probleme oft schon in den Vorkursen: Dort muss stark differenziert werden, um allen Kindern und Jugendlichen gerecht zu werden. Sie unterscheiden sich im Alter, im Bildungsniveau, manche sind Analphabeten, sie kommen aus den verschiedensten Ländern und fangen nicht alle gleichzeitig an.

„Wichtig ist, dass die Kinder hier gut ankommen“, sagt Isolde Mörk, Leiterin der Grundschule an der Andernacher Straße in Tenever. Die jungen Flüchtlinge sollen nicht nur lesen, schreiben, rechnen lernen, sondern auch die Regeln und Rituale des deutschen Schulalltags erfahren.

Ein weicher Übergang in die Klasse

Deshalb wären Erzieher neben den Lehrkräften sinnvoll, findet sie. Teilweise gebe es bereits eine Doppelbesetzung. Im Vorkurs der Grundschule pauken derzeit zwölf Kinder die deutsche Sprache, eigentlich sollten es höchstens zehn sein.

Ein halbes Jahr laufen die Kurse im Primarbereich, in dieser Zeit gehen die Schüler zeitweise auch in ihre Regelklassen. Es solle ein „weicher Übergang“ in die Klasse werden, erklärt Mörk.

So dürften die Kinder in Einzelfällen auch länger im Vorkurs bleiben. Dennoch bleibe es nicht aus, dass manche Schüler mit schlechten Deutschkenntnissen in die Oberschule kämen. „Wir können keine Bäume ausreißen.“ Das System sei labil, bei Krankheitsausfällen stehe es auf der Kippe.