Mehrere Flugzeuge bleiben aufgrund des Streiks auf dem Boden. (dpa)

Passagiere des Lufthansa-Billigfliegers Eurowings müssen sich an diesem Donnerstag auch in Bremen, Hannover und Hamburg auf Flugausfälle wegen eines ganztägigen Streiks einrichten. „Die angekündigten Streiks werden dazu führen, dass morgen nahezu keine innerdeutschen Flüge stattfinden“, teilte Eurowings am Mittwochabend mit. Man arbeite an einem veränderten Flugplan für die betroffene Zeit. Diese sollten auf der Eurowings Webseite veröffentlicht werden, hieß es.

Von dem Ausstand betroffen sind sämtliche größeren deutschen Flughäfen mit Ausnahme von Frankfurt und München. Über den gesamten Donnerstag seien von den üblicherweise über 500 Flügen rund 380 gestrichen worden, teilte Eurowings mit.

Was der Streik für Bremen bedeutet: Sechs Flüge von und nach Stuttgart wurden gestrichen. Auch in Hannover fallen mehrere Flüche aus. Insgesamt bleiben sechs der zehn planmäßigen Maschinen am Boden.

Für den Donnerstag standen laut Hamburg Airport insgesamt 50 Starts und Landungen von Eurowings Maschinen auf dem Plan. Der erste Start war laut Plan um 6.30 Uhr nach Dresden vorgesehen. Fünf weitere würden bis 7.20 Uhr normalerweise folgen. Auch bei der Schwesterfirma Germanwings könnte es zum ­Ausstand, nachdem die Kabinengewerkschaft Ufo ihre Mitglieder dazu aufgerufen hat. (wk)