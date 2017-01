Seit August muss sich der 23-Jährige wegen Mordes vor dem Landgericht Bremen verantworten. (Frank Thomas Koch)

Der Mann ist 44 Jahre alt. Hochgewachsen, schlank, eine gepflegte Erscheinung. Vor dem Überfall war er selbstständiger Kaufmann. Am Montag im Landgericht bittet ihn die Richterin in den Zeugenstand. Mit entschlossener Miene und geradem Gang geht er zu dem kleinen Tisch, an dem die Zeugen sitzen. Erst als er zu sprechen beginnt, offenbart sich die ganze Tragödie. Er hat Mühe, die Fragen der Richterin zu beantworten, immer wieder sucht er nach den richtigen Worten, schließlich verstummt er ganz, und sein Anwalt muss helfend eingreifen.

Der mutmaßliche Täter, ein 23-Jähriger, sitzt fünf Meter entfernt auf der Anklagebank. Er verfolgt das Ganze mit unbewegter Miene. Diese Tat ist nur eine von mehreren, die ihm die Staatsanwaltschaft vorwirft. Vier Überfälle sind es insgesamt, eines der Opfer hat nicht überlebt. „Mord“ lautet deshalb der schwerste der Tatvorwürfe.

Eigentlich war es nur ein gewöhnlicher Einbruch, begangen im Februar 2016. Der Täter drang über die Terrassentür ins Haus ein. Doch der 44-jährige Bewohner war zu Hause und stellte den Einbrecher. Der griff daraufhin zu einer ungeöffneten Champagnerflasche und schlug dem Mann damit „mehrfach kraftvoll gegen den Kopf“, heißt es in der Anklage. Anschließend stahl er seinem Opfer Bargeld, Papiere, Smartphone, die Armbanduhr und Schuhe und flüchtete.

Trotz Reha nicht mehr arbeitsfähig

Der 44-Jährige blieb bewusstlos liegen, wurde erst am nächsten Tag gefunden. Vier Wochen im Koma, weitere Wochen auf der Intensivstation, dann sechs Wochen in einer stationären Reha – das waren die weiteren Stationen seines Leidensweges. Dass seine Leiden damit aber noch nicht beendet sind, verdeutlicht der Bericht der Reha-Klinik, den die Richterin vorliest. Massive Beeinträchtigungen der Konzentration und des Kurzzeitgedächtnisses sowie schwere Sprach- und Verständniseinschränkungen wurden bei dem Mann diagnostiziert.

Natürlich wurde daran während der Reha gearbeitet, und der 44-Jährige machte große Fortschritte. Doch auch im Entlassungsbericht ist noch von „Einschränkungen seiner Kommunikationsfähigkeit“ die Rede. Er ist nicht mehr arbeitsfähig, die Klinik empfiehlt eine intensive ambulante Therapie. Und eine Betreuung zu Hause.

In zwei weiteren Fällen war das Vorgehen des Täters fast identisch. Einbrüche, einmal in eine Wohnung, einmal in eine Gartenlaube. Beide Male wurde er auf frischer Tat ertappt, beide Male schlug er mit Gegenständen mehrfach auf seine Opfer ein, einmal mit einer Stehlampe, einmal vermutlich mit einer Axt. Etwas anders liegt der vierte Fall. Hier soll das Opfer, ein 32-Jähriger, den 23-Jährigen aus Hilfsbereitschaft mit in seine Wohnung genommen haben. Es kam zum Streit, der Angeklagte fühlte sich angegriffen, wie er vor Gericht aussagte. Dann soll er den anderen mit einer Gipsfigur niedergeschlagen und neunmal mit einem Messer auf den 32-Jährigen eingestochen haben.

Rechtsmediziner: 70-jähriges Opfer starb nicht an Überzuckerung

Der Angeklagte beim Prozessauftakt. (Christina Kuhaupt)

Bei der Gipsfigur aus der Wohnung des Opfers handelt es sich um die Nachbildung eines Totenkopfes. Der massive Gegenstand zerbrach bei der Attacke, was im Gerichtssaal nun dazu führt, dass alle Prozessbeteiligten zum Richtertisch gebeten werden, um „die Fragmente eines Totenschädels“ zu begutachten.

Am Nachmittag dieses Prozesstages schlägt die Stunde des Verteidigers. Ein fast 70-jähriger Mann, den der Täter auf seiner Gartenparzelle niederschlug, starb zwei Monate später im Krankenhaus. Der Anwalt hat im Obduktionsbericht einen Hinweis auf einen extrem hohen Zuckerwert gefunden. Und mutmaßt nun, dass der Mann nicht an den Folgen des Überfalls gestorben ist, sondern an einem diabetischen Schock. Oder an einer zuvor nicht erkannten Blutzuckererkrankung. Beides würde dem Mordvorwurf den Boden entziehen.

Als Zeuge hierzu wird ein Rechtsmediziner aus Hamburg gehört, wo der Tote obduziert worden war. Dem Beweisantrag des Anwaltes folgend, hat der Arzt die Glukose-Konzentration im Hirnwasser des Toten untersucht – sein Institut hatte eine tiefgefrorene Probe davon zurückbehalten – und dabei keine tödliche Überzuckerung festgestellt. Das Ergebnis liege „weit unter dem kritischen Wert“. Leicht erhöhte Zuckerwerte wurden festgestellt, die jedoch seien bei einem Mann dieses Alters und der intensiven medizinischen Behandlung in den Monaten vor seinem Tod erwartbar gewesen.

Bleibt die Frage nach dem überhöhten Wert im ursprünglichen Obduktionsprotokoll. Die sei lediglich das Ergebnis eines Schnelltestes und durch die wissenschaftlich fundierte Nachuntersuchung nicht bestätigt worden, erklärt der Mediziner. Und präsentiert dem Gericht auch eine Erklärung für den falschen Wert. „Wahrscheinlich ein Ablesefehler.“ Beim Abgleichen auf einer Farbskala sei man wahrscheinlich um eine Zeile verrutscht. „Einen so hohen Wert gibt es bei Glukose nämlich gar nicht.“ Wohl aber bei den Proteinen, die auf der Skala ein Feld über der Glukose liegen.

Der Prozess wird am Donnerstag, 9. Februar, um 10 Uhr fortgesetzt.