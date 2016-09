Marie Liedtke ist Store-Managerin bei Portland – ihr Kollege Maximilian Ganz ist einer der Mitbegründer des Ladens. (Roland Scheitz)

Essen ist existenziell und besonders heutzutage ein großes Thema. Immer mehr Ernährungstrends überfluten den Markt und überfordern den Verbraucher – jedoch dominiert ein Trend die Küchen: vegane Ernährung. Immer mehr Menschen verzichten auf den Fleisch-Konsum und suchen gesunde Alternativen. Vier Männer, davon zwei aus Bremen, einer aus England und einer aus Wuppertal haben nun eine Spezialität aus Amerika in die Neustadt gebracht: Bowl-Food.

Bowl-Food ist keine neue Ernährungsweise, aber eine neue Art der Essenszubereitung, denn es ist vegan, glutenfrei, bio, basenüberschüssig und angereichert mit Superfoods. „Sie sind geschichtet, also unten meist Kohlenhydrate, dann Ballaststoffe, Vitamine und Proteine. Bei uns gibt es dann noch wahlweise ein Topping, wie zum Beispiel Nüsse oder Samen dazu“, sagt Maximilian Ganz, einer der vier Männer. Das Geheimnis hinter Bowl-Food ist, dass jeder eine Schüssel bekommt, in der sich alle Gerichte einer Mahlzeit befinden – man braucht nichts weiter als die volle Bowl und einen Löffel oder eine Gabel.

Die Bremer Neustadt entwickelt sich gerade zum Szene-Viertel. Neben hippen Lokalen wie dem Gatsby-Burger, dem First Class Suicide, aber auch kleineren urbanen Lokalitäten und Cafés, trifft man sich im Papp oder im Karton direkt an der Weser. Da die Nachfrage nach alternativem Essen, erschwinglich und gesund, immer größer wird, haben die vier Bekannten den Trend aus Amerika in die Bremer Neustadt geholt. Laut einer Statistik von der Datenseite www.statista.de gaben im Jahr 2016 39 Prozent der befragten Deutschen an, bewusster auf ihren Fleischkonsum zu achten und sechs Prozent gaben an kein Fleisch zu essen oder komplett auf tierische Produkte zu verzichten. Nun kann man nicht nur zwischen Fairtrade-Kaffeespezialitäten im Papp und gemütlichem Konzert im Karton hin und her schlendern, sondern im am 20. August eröffneten „Portland“ gesunde Bowls genießen.

Viele verschiedene Bestandteile des Essens werden gemeinsam in einer Schüssel serviert. (Roland Scheitz)

Idee aus Portland mitgebracht

Domenic Depner, Maximilian Ganz, Philip Grunewald und Robin Näsemann sind Freunde und leben selber seit circa drei Jahren vegan. So dauerte es nicht lang, dass Grunewald, der sechs Monate in Portland lebte, mit der Idee der Bowls wiederkam: „In Portland gibt es Bowls an jeder Straßenecke, so wie hier den Döner. Daher haben wir unser Geschäft auch nach Portland benannt“, sagt Maximilian Ganz. Warum vegan? „Man hat einfach ein besseres Körpergefühl und außerdem möchte ich die Massentierhaltung und Fleischlobby nicht unterstützen“, sagt Ganz.

Zusammen mit dem PAPP teilt sich Portland die Räumlichkeiten in der Friedrich-Ebert-Straße. „Unsere Idee war es, gesundes Essen leicht zu machen“, sagt Philip Grunewald „Und dabei sprechen wir nicht nur Veganer an. Bei Portland gibt es für jeden Geschmack das Richtige.“ Die Bowl-Rezepte wechseln monatlich, „und alle drei Monate wird dann ein best-of von unseren Gästen gewählt“, sagt Dominic Depner, ebenfalls Mitgründer von Portland.

Die Bowls haben jeweils den Namen des fünfköpfigen Teams, zu dem neben den vier Gründern auch Storemanagerin Marie Liedtke gehört. Von 10 bis 12 Uhr gibt es zwei fruchtige Frühstück-Bowls und ab 12 Uhr drei Mittags-Bowls. Zudem sind entweder ein grüner oder ein bunter Smoothie im Angebot, der aus saisonalem Obst und Gemüse hergestellt wird. Auch der Eistee kommt aus eigener Herstellung und natürlich aus Bio-Zutaten. „Wir wollen gutes und gesundes Essen zu erschwinglichen Preisen für jedermann ermöglichen“, sagt Ganz.

Auf dem Platz wird mittags gegessen und abends miteinander angestoßen. (Roland Scheitz)

Ein besonders wichtiges Thema ist dabei die Nachhaltigkeit. Vom Besteck bis zum Spülmittel ist alles ökologisch abbaubar. Wie? „Wir sind immer auf der Suche nach neuen Möglichkeiten, unsere Nachhaltigkeit zu verbessern, und sind dabei auf Greenbox gestoßen“, sagt Ganz. Sie liefern biobasiertes Plastikbesteck und Holzbesteck, außerdem die Papierboxen, denn Portland ist hauptsächlich ein Take-away-Lokal. „Und abends eine Bar, mit Cocktails oder einem Bierchen“, sagt Depner. Auch das Spülmittel ist zu 100 Prozent abbaubar.

Der neue Trend wurde so gut aufgenommen in der kurzen Zeit, dass die Inhaber kurzerhand beschlossen haben, ab dem 1. Oktober einen Lieferdienst anzubieten. „Außerdem kann man bei uns auch Veranstaltungen buchen. Wir sind da ziemlich flexibel“, sagt Depner.