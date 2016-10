Immer eine gute Adresse für Erstsemester bei der Wohnungssuche: Das schwarze Brett an der Hochschule. Doch auch dort sind die Zettel häufig schnell vergriffen. (dpa)

Im Herbst 2015 hatte das ­Studentenwerk zum ersten Mal Alarm geschlagen, weil sich die Zahl auf der Warteliste im Vergleich zu 2014 verdoppelt hatte. In Bremerhaven sieht die Lage nach Angaben von Peter Ritzenhoff, Rektor der Hochschule Bremerhaven, viel entspannter aus: Die Mieten seien hier generell deutlich günstiger als in Bremen.

Das Studentenwerk Bremen habe vorsorglich ein Notlager mit Betten im Gemeinschaftsraum eines seiner Häuser geschaffen, sagt Jana Brüning. Bis jetzt seien diese ­jedoch noch nicht gebraucht worden. Dass die Nachfrage steigt, bestätigt auch Christina Stäblein von der International Campus AG, die das Studentenwohnheim „The Fizz“ ­betreibt: „Es ist sehr schnell voll geworden dieses Jahr.“

Anders als an anderen Standorten sind in Bremen die Anfragen besonders Anfang Oktober angestiegen. Stäblein vermutet, dass zu diesem Zeitpunkt viele Erstsemester in Bremen ankommen und noch keine Unterkunft gefunden haben. „The Fizz“ bietet 335 Appartements in Bremen an, die zwischen 460 und 800 Euro Warmmiete kosten. In der Galileo Residenz, einem weiteren Anbieter für Studentenappartements, liegt die Miete bei etwa 400 Euro.

Interesse an einem Studium in Bremen ist hoch



Das Studentenwerk Bremen stellt derzeit 1786 Plätze in Bremen und 136 in Bremerhaven zur Verfügung. Die Mieten sind mit 200 bis 283 Euro meist deutlich günstiger als auf dem freien Markt oder auch in ­privatwirtschaftlichen Wohnheimen. In den vergangenen Jahren fehlten nach Angaben des Studentenwerks stets etwa 500 Wohneinheiten für Studenten in Bremen.

Dieses Defizit gilt es – angesichts der konstant hohen Zahlen der Studienanfänger in Bremen – künftig auszugleichen. An der Universität Bremen haben zum aktuellen Wintersemester 5500 junge Menschen ihr Studium begonnen, an der Hochschule Bremen sind es 2100, an der Hochschule Bremerhaven 725 und an der Hochschule für Künste 251.

Stark gestiegen sind die Zahlen bei der Jacobs University: Sie nimmt in diesem Jahr 470 Studienanfänger auf, das sind 170 mehr als im Vorjahr. Das Interesse an einem Studium in Bremen ist hoch – an allen Standorten übersteigt die Zahl der Bewerbungen die der Plätze um ein Vielfaches. Die Hochschule Bremerhaven und die Hochschule für Künste verzeichnen ein steigendes Interesse. An der Hochschule Bremen liegt das Verhältnis der vergebenen Studienplätze zu den Bewerbungen bei eins zu sieben, wie ihr Sprecher Ulrich Berlin mitteilt.

Bezahlbarer Wohnraum ist generell knapp

Bezahlbarer Wohnraum ist in Bremen ­generell knapp – Studenten, Flüchtlinge und Menschen mit geringem Einkommen konkurrieren um die vorhandenen Wohnungen. Um dem Trend entgegenzuwirken hat der Senat Ende 2015 das „Sofortprogramm Wohnungsbau“ eingeleitet und im Juli 2016 ein neues Förderprogramm beschlossen, das 40 Millionen Euro für zinsgünstige Kredite für Investoren bereitstellt.

Auch mehrere neue ­Studentenwohnheime sind geplant. Für private Investoren sei es oft lukrativer, Miniappartements für Studenten zu bauen, als Zwei-Zimmer-Wohnungen, sagt Jens Tittmann, Sprecher des Bremer Bausenators. So plant die Firma Plankontor Bremen auf dem Gelände des ehemaligen Concordia-Theaters ein Wohnheim mit 60 Appartements. Das Unternehmen warte noch auf die Baugenehmigung, sagt der Investor und Architekt Jost Paarmann.

Das Gebäude solle im Herbst 2017 fertiggestellt werden. Wesentlich länger wird es dauern, bis andere geplante Wohnheime bezogen werden können. Ein Haus des Studentenwerks Bremen mit 400 Wohneinheiten auf dem Campus der Uni, wird frühestens 2019 fertig sein. Von den rund 32 Millionen Euro Gesamtkosten übernimmt die Stadt Bremen 11,5 Millionen Euro. Gegen ein ­weiteres geplantes Wohnheim in der Mary-Astell-Straße in Horn-Lehe mit 110 Wohnungen gab es zuletzt Protest von Anwohnern, die unter anderem mehr Lärmbelästigung befürchteten.

Eine Situation wie in Lüneburg, wo ­einige Studenten zum Semesterbeginn in Container für Flüchtlinge einzogen, wird es in ­Bremen aber nicht geben. Die Plätze in den Übergangswohnheimen seien zwar alle besetzt, sagt ein Sprecher der Sozialbehörde. Allerdings soll ein geplanter Neubau der Firma Zech-Immobilien in der Anne-Conway-Straße, der zunächst als Flüchtlingsunterkunft genutzt werden wird, anschließend Studenten beherbergen.