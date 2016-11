Hat in den Augen von Professor Klaus Schäfer keine Daseinsberechtigung mehr: das Bremer Carrée zwischen Ansgarikirchhof, Obernstraße, Hanseatenhof und Papenstraße. (Frank Thomas Koch)

Wenn es nach Klaus Schäfer ginge, wären die Tage der Bürgermeister-Smidt-Straße gezählt. Zumindest in ihrer heutigen Gestalt. Für den Professor für Städtebau an der Hochschule Bremen ist die Verkehrsachse als „reine Funktionsschneise“ ein „menschenfeindlicher Unort“. Nicht viel mehr hält er vom Flyover an der AOK-Kreuzung. Der sei „so sinnlos wie nur irgendwas“, einzig die Höhe der Abrisskosten rechtfertige seinen Erhalt.

Dringenden Handlungsbedarf macht der 59-Jährige auch im Ansgari-Quartier aus: Dem Bremer Carrée kann er nichts abgewinnen, es stehe einer kulturellen Nutzung des Areals im Wege. Dabei schwebt ihm in Anlehnung an die Vergangenheit des Ansgarikirchhofs als Kirchenstandort der Bau einer interkonfessionellen Kirche vor. Weshalb er den von Privatleuten angeregten Wiederaufbau der Ansgarii-Kirche auch nicht ohne Weiteres als Fantasterei vom Tisch wischen will.

Abriss des Flyovers

Um mit der Innenstadt-Entwicklung einen entscheidenden Schritt voranzukommen, regt Schäfer ein Fünf-Punkte-Programm an. Neben dem Abriss des Flyovers sowie der Umgestaltung von Bürgermeister-Smidt-Straße und Ansgari-Quartier plädiert er für eine gemischte Geschäfts- und Wohnraumnutzung am Standort des bisherigen Brill-Parkhauses wie überhaupt für eine Verbannung der Parkhäuser aus der Innenstadt.

Das gängige Kostenargument lässt Schäfer nicht gelten. „Man kann mit kleinen Interventionen starten und damit einen positiven Domino-Effekt in Gang setzen.“

Die Fahrspuren der Bürgermeister-Smidt-Straße zu reduzieren sei ein möglicher erster Schritt, um deutlich breitere Geh- und Radwege zu schaffen. „Als Radfahrer balanciert man praktisch auf dem Bordstein entlang, als Fußgänger hat man kaum Platz.“ Von einer umgestalteten Bürgermeister-Smidt-Straße verspricht sich Schäfer auch mehr Vitalität in der Straße.

"Monofunktionalität" in der Innenstadt-Struktur

„Zur Straßenseite haben die Bankgebäude keinen einzigen Ausgang.“ Und wenn man schon dabei sei, warum nicht auch gleich eine Umbenennung vornehmen? Habe der Namensgeber in seiner Amtszeit als Bürgermeister der Stadt Bremen doch eine strikt anti-jüdische Politik betrieben.

Für Schäfer spiegelt die derzeitige Innenstadt-Struktur das Dogma der „Monofunktionalität“ der 1960er- und 1970er-Jahre wider. Gleichwohl rät er davon ab, den Autoverkehr völlig aus der Innenstadt herauszuhalten. Es gehe vielmehr um ein gedeihliches Miteinander des Verkehrs, man müsse die Bedürfnisse von Fußgängern, Auto- und Radfahrern gleichermaßen berücksichtigen.

„Was in Bremen fehlt“, sagt Schäfer, „ist die Gleichberechtigung der Verkehrsteilnehmer.“ Von einem längst überfälligen „Paradigmenwechsel“ spricht Schäfer und verweist auf ein besonders „radikales Beispiel“: die Umbaumaßnahmen in der Stadt Ulm. Viele Jahre habe die Hauptverkehrsstraße die Stadt praktisch gespalten, heute habe Ulm seinen Charakter wiedergefunden.

Parkhaus beim Lloydhof

Ein Dorn im Auge ist Schäfer das Parkhaus am Brill beim Lloydhof. Sei es erst einmal abgerissen, könne man das Areal parzellieren und darauf Wohn- und Geschäftshäuser errichten. „Im Erdgeschoss Handel und oben Wohnraum, das wäre ideal“, sagt Schäfer. Die neuen Gebäude müssten gleichermaßen von der Bürgermeister-Smidt-Straße wie auch der Ansgaritorstraße zugänglich sein. „Damit würden beide Straßen für Passanten wieder einen Sinn bekommen.“

Der Lloydhof sei zwar „keine architektonische Perle“, könne aber in die Planungen miteinbezogen werden. „Schließlich kann man nicht überall tabula rasa machen.“ So werde die Innenstadt als Wohnraum wieder attraktiv. Für Schäfer ist das eine Korrektur überholter städtebaulicher Prämissen aus der Vergangenheit, als innerstädtische Wohnbebauung sogar ausdrücklich verboten gewesen sei. Das Ergebnis: menschenleere, ausgestorbene Innenstädte nach Geschäftsschluss.

Zur Wiederbelebung der City kann in seinen Augen auch die kulturelle Nutzung des benachbarten Ansgari-Quartiers beitragen. Bisher bestehe der „dröge Eindruck“, das Quartier diene nur reinen Geschäftsinteressen.

Kritik an der Hochstraße

Ein interkonfessioneller Kirchenbau könne dem entgegenwirken – laut Schäfer ist der auch denkbar in Gestalt eines ganzen oder teilweisen Wiederaufbaus der Ansgari-Kirche. Damit erhält die private Wiederaufbau-Initiative von Nils Huschke und seinen Mitstreitern erstmals Unterstützung von berufener Seite.

Nicht neu ist auch die Kritik an der Hochstraße. Erst vor einem Jahr forderten CDU und Grüne ihren Abriss, stießen damit bei Senat und großen Teilen der Bevölkerung aber auf wenig Gegenliebe. Nun unterstreicht Schäfer nochmals die massiven Vorbehalte aus städtebaulicher Perspektive.

Auch die verlängerte Martinistraße sieht Schäfer als Beeinträchtigung

„Die Hochstraße beeinträchtigt die Entwicklungsfähigkeit der Bahnhofsvorstadt in weiten Teilen“, sagt er, will jedoch die Debatte um den Flyover am Wall nicht mit einer Grundsatzdebatte über den Fortbestand der Hochstraße vermengen.

Dennoch macht Schäfer kein Geheimnis daraus, wie kritisch sein Urteil über die bestehenden Verkehrsachsen ausfällt. Das gilt nicht zuletzt für die in den frühen 1960er-Jahren verlängerte Martinistraße im Übergang zur Tiefer. „Die Unterführung der Balgebrückstraße zerstört die räumliche Atmosphäre an der Weser vom Schnoor bis zur Böttcherstraße. Das sind die eklatantesten Beeinträchtigungen der Innenstadt durch Verkehrsbauwerke.“