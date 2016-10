Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Whattsapp-Einladung mit Folgen Fußballabend in Obervieland endet mit Polizeieinsatz

Ein 16-Jähriger wollte am Samstag mit Freunden das Fußballspiel der Nationalmannschaft in seinem Elternhaus in Obervieland schauen. Die kleine Party eskalierte, weil die Einladung über Whatsapp geteilt wurde.