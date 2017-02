Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Überfall auf Spielothek in Blumenthal Gast greift ein - Täter fliehen

Michael Rabba

Drei bislang unbekannte Männer haben in der Nacht zu Donnerstag eine Spielhalle in Blumenthal überfallen. Als ein couragierter Gast eingriff, flüchteten sie ohne Beute in einem dunklen VW Passat.