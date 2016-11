Die Haushalte sollen ab kommenden Jahr höhere Gebühren für die Entsorgung des Abwassers entrichten. (Stefanie Preuin)

Die Abwassergebühren für die meisten Privathaushalte werden voraussichtlich zum 1. Januar um 6,5 Prozent steigen. Geplant ist eine Anhebung um 18 Cent von derzeit 2,64 auf dann 2,82 Euro. Ein durchschnittlicher Vier-Personen-Haushalt, der aktuell knapp 470 Euro Abwassergebühr pro Jahr zahlt, müsste sich demnach auf Mehrkosten von etwa 35 Euro einstellen.

Für Grundstücke mit mindestens 1.000 Quadratmetern versiegelter Fläche sehen die Zahlen etwas anders aus. Deren Besitzer zahlen eine nach Schmutz- und Niederschlagswasser gesplittete Gebühr. Der Kubikmeter Schmutzwasser würde ab Januar mit 2,42 Euro berechnet (bisher 2,31), die gleiche Menge Niederschlagswasser mit 0,63 Euro. Dort findet die einzige Senkung statt, denn bisher sind dafür 0,72 Euro fällig.

Weichenstellung schon vorgenommen

Ein entsprechender Beschluss der zuständigen Deputation und des Senats über die künftigen Gebührensätze wird in den nächsten Wochen noch zu fassen sein. Doch eine Weichenstellung in der beschriebenen Richtung hat der Betriebsausschuss des Umweltbetriebs Bremen (UBB) bereits vorgenommen, und zwar schon im Juni – ohne dass dies je nach außen kommuniziert worden wäre.

Der UBB ist gewissermaßen der staatliche Kontrolleur des privatwirtschaftlichen Bremer Abwasserentsorgers Hansewasser. In einer Vorlage für die Betriebsausschusssitzung vom 2. Juni wird darauf hingewiesen, dass nach sechs Jahren Gebührenstabilität eine Anhebung erforderlich sei. In den vergangenen Jahren habe es noch einen Überschuss aus der letzten Gebührenerhöhung im Jahr 2011 gegeben, doch der sei nun aufgebraucht.

Im Bremer Umland liegen die Abwassergebühren zum Teil deutlich höher als in Bremen, was allerdings mit der dortigen Entsorgungsinfrastruktur zu tun hat. Weitverzweigte Leitungsnetze mit vergleichsweise wenigen Anschlussnehmern verursachen relativ höhere Kosten als Entsorgung in einem kompakt bebauten städtischen Raum. Im Vergleich mit anderen deutschen Großstädten liegt Bremen im Mittelfeld.

Gebührenerhöhung kommt überraschend

Die Ankündigung der Gebührenerhöhung kommt insofern überraschend, als vor zwei Wochen aus dem politischen Raum noch Forderungen laut geworden waren, die Abwassergebühren für die Bremer Haushalte zu senken. Die Linke hatte dies verlangt, und zwar mit dem Hinweis auf die beachtlichen Gewinne, die Hansewasser alljährlich einfährt (siehe Artikel unten).

Für das vergangene Geschäftsjahr wies die Bilanz eine Gewinnabführung an die Hansewasser-Gesellschafter SWB und Gelsenwasser von jeweils sechs Millionen Euro aus. Der Linken-Finanzpolitiker Klaus-Rainer Rupp hatte vor diesem Hintergrund gefordert, Profite aus der Abwasserwirtschaft gesetzlich auf ein Maß zu begrenzen, wie es für den Betrieb von Strom- und Gasnetzen verbindlich festgeschrieben ist. Im Strombereich lässt die Bundesnetzagentur eine Rendite von rund sieben Prozent zu.

Hansewasser-Sprecher Oliver Ladeur macht darauf aufmerksam, dass der für Januar 2017 geplante Kubikmeterpreis von 2,64 Euro sogar um zwei Cent unter dem Wert liegen wird, mit dem man 1999 bei der Gründung von Hansewasser gestartet war. Anders gesagt: Zwischenzeitlich wies die Entwicklung nach unten.

Gründe für die geplante Gebührenanhebung

Ladeur führt für die jetzt geplante Gebührenanhebung Gründe an, die in die Zeit der Privatisierung der Bremer Abwasserentsorgung zurückreichen. Ende der 90er-Jahre, zu Zeiten des rot-schwarzen Senats, hatte die Hansestadt das Abwassergeschäft zu 74,9 Prozent an ein Konsortium von SWB und Gelsenwasser mit der Unternehmensbezeichnung Hansewasser abgegeben.

Bremen behielt 25,1 Prozent der Anteile. Statt sich jedoch für das Modell einer jährlichen Gewinnausschüttung zu entscheiden, wie sie SWB und Gelsenwasser erhalten, verpachtete die Stadt Leitungsnetz, Kläranlage und sonstige Infrastruktur lieber auf 30 Jahre bis 2028 und strich dafür einmalig 538 Millionen Euro ein.

Diese hohe Investition müssen Gelsenwasser und SWB refinanzieren, und zwar über die seinerzeit vertraglich vereinbarte jährliche Gewinnausschüttung. An der lassen SWB und Gelsenwasser aus nachvollziehbaren Gründen nicht rütteln.

Weichenstellung kann nicht einfach rückgängig gemacht werden

Der Sprecher der Bremer Umweltbehörde, Jens Tittmann, verweist ähnlich wie Ladeur auf politische Weichenstellungen, die bereits vor der Jahrtausendwende vorgenommen worden seien und die heute nicht einfach rückgängig gemacht werden könnten. Der UBB-Betriebsausschuss, der überwiegend mit Bürgerschaftsabgeordneten besetzt ist, habe der Gebührenerhöhung Anfang Juni im Übrigen einmütig zugestimmt.

Nur die Linken, die ebenfalls in dem Gremium vertreten sind, seien damals der Sitzung ferngeblieben. „Das wäre eigentlich die Möglichkeit für die Linken gewesen, Flagge zu zeigen und dagegen zu stimmen“, sagt Tittmann.

Klaus-Rainer Rupp versucht, diese Spitze zu parieren. Er sei in der Juni-Sitzung krankheitshalber verhindert gewesen, „aber wir hätten natürlich dagegen gestimmt. Es hätte nur leider nichts genützt“, sagt Rupp.

Er will den Argumenten von Hansewasser und Umweltbehörde für die Gebührenanhebung auf den Grund gehen und unter anderem prüfen, ob Hansewasser oder seine privaten Gesellschafter den Kapitaldienst für die 538 Millionen Euro tragen. „Es wäre nicht das erste Mal, dass man versucht, uns mit vermeintlichen kaufmännischen Argumenten hinters Licht zu führen“, so Rupp.