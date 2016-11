Bürgermeister Carsten Sieling und Werder-Trainer Alexander Nouri (links) diskutieren mit dem Moderator des Abends, dem Rapper Stunnah. (Frank Thomas Koch)

So voll war es lange nicht mehr im Bremer Rathaus. Bei der 19. „Nacht der Jugend“ am Mittwochabend platzte das altehrwürdige Gebäude aus allen Nähten. Jugendliche aus allen Teilen Bremens und aus allen Bevölkerungsschichten waren da. Konfession und Herkunft spielten keine Rolle, so wie es für diesen Abend geplant war.

Denn die „Nacht der Jugend“ stand ganz im Zeichen der Solidarität und des gemeinsamen Erinnerns. Neben vielen jungen Leuten fanden aber auch ältere Menschen den Weg ins Rathaus. Ein Aspekt, der vor allem die Veranstalter freute, denn die hatten im Vorfeld der Veranstaltung immer wieder betont, dass sich diese Nacht nicht nur an Jugendliche richte.

Bremens Bürgermeister Carsten Sieling hatte bei der Ankündigung der Veranstaltung noch gesagt, die „Nacht der Jugend“ sei schon fast eine bremische Tradition. Nach dem Abend im Rathaus war jedoch klar: Das „fast“ kann man streichen – die „Nacht der Jugend“ ist eine bremische Tradition.

Viele Begeisterte

Und eine gute, wie sich wieder einmal zeigte. Denn die jungen Menschen waren begeistert von den Vorführungen. Der 14-jährige Hassan sagte: „Ey, das ist voll geil hier." Und damit war er nur einer von vielen Begeisterten.

Die Veranstaltung war allerdings weit mehr als nur ein lockeres Treffen junger Leute. Es stand ein ernster Anlass dahinter, denn die „Nacht der Jugend“ wurde ins Leben gerufen, um sich zu erinnern – und zwar an die Verbrechen während der NS-Zeit. Gedacht wurde der Opfer der Reichspogromnacht vom 9. auf den 10. November 1938.

Die „Nacht der Jugend“ musste also den Spagat zwischen guter Laune, lauter Musik und stillem Gedenken versuchen. Das gelang. Das Programm trug seinen Teil dazu bei: eine bunte Mischung aus Tanz, Musik und Diskussionen. Und auch populäre Musik, etwa die des Rapduos Zako und Famous aus Tenever, war durchaus ernst und politisch geprägt – ein roter Faden, der sich durch den Abend zog.

Denn auch die Musikgruppe „Pago Balke und die Zollhaus Boys“ machte auf aktuelle Themen wie die Flüchtlingsproblematik aufmerksam. Und das nicht nur, weil die Gruppe zum Teil aus jungen Geflüchteten besteht. Sondern auch, weil die Texte der Gruppe eindeutige Botschaften transportierten:

Höhepunkt war ein Klavierkonzert

Die Musiker besangen die Flucht über das Mittelmeer und das Verlassen der umkämpften syrischen Stadt Aleppo – der Heimat. Und das Motto der „Nacht der Jugend“ war ja diesmal auch „Heimat Europa“. Zum Schluss bedankte sich sogar einer der Jugendlichen für die Gastfreundschaft, er habe in Bremen ein neues Zuhause gefunden.

Der Höhepunkt des Abends war ein Klavierkonzert. Der junge Pianist Florian Heinisch gab ein Konzert, das der jüdische Musiker Karlrobert Kreiten am 3. Mai 1943 in Heidelberg hätte spielen sollen. Aber Kreiten kam nie dazu, denn er wurde, nur eine halbe Stunde vor Konzertbeginn, von der Gestapo verhaftet und wenig später zum Tode verurteilt und erhängt.

Heinisch spielte die Konzertmusik, und es war ihm anzusehen, dass sie ihn bewegte. Als dann auch noch Schüler in schwarzen Shirts auf die Bühne kamen, wurde klar, was dieser Abend bedeutete. Denn die Jugendlichen taten nichts auf der Bühne, sie standen einfach nur da und gedachten Karlrobert Kreiten, so wie es auch auf ihren Hemden zu lesen war.

Appell an die Jugendlichen

Nach dem Konzert hielt Florian Heinisch noch eine Rede. Er appellierte an die Jugendlichen, es nie wieder so weit kommen zu lassen wie in der Zeit des Nationalsozialismus. „Das ist eure Aufgabe“, sagte er. Applaus brandete auf im Saal, die Botschaft kam an bei den Besuchern. Auch Bürgermeister Carsten Sieling wandte sich an die Jugendlichen und forderte sie auf, zusammen zu stehen und Solidarität miteinander zu zeigen.

„Denn Bremens Jugend und Bürger stehen für Weltoffenheit“, betonte er. Auch die „Nacht der Jugend“ kam an diesem Abend nicht ohne eine Frage zum Ergebnis der US-Wahlen aus. Werders Cheftrainer Alexander Nouri hatte die Ehre, darauf zu antworten. „Es ist nicht wichtig, welche Konfession ein Mensch hat, sondern der Mensch selber ist wichtig„, sagte er.

“Beim Blick in die USA wird mir nicht bange, wenn ich diese Veranstaltung hier sehe.“ Die Jugendlichen müssten täglich Offenheit, Empathie und Vielfalt leben und vermitteln, dass alle Menschen in Bremen heimisch seien, egal woher sie kämen. Nouri traf den richtigen Ton – genau wie die „Nacht der Jugend“.