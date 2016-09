(dpa)

In dem Schreiben wurde der Kunde aufgefordert, seine EC-Karten, den Pin, eine Kopie seines Personalausweises sowie alle Dokumente, die er im Rahmen der Kontoeröffnung erhalten habe, an die Sparkasse zu schicken. So solle eine angebliche Sicherheitslücke, von der das entsprechende Konto betroffen sein soll, geschlossen werden. Dem Brief lag ein adressierter und frankierter Umschlag bei, mit dem das Opfer die Unterlagen verschickt hat. An welche Adresse er ging, konnte eine Sparkassen-Sprecherin am Freitag nicht sagen.

Unter dem Brieftext ist die Unterschrift von Thomas Fürst, Vorstand der Sparkasse Bremen, zu sehen. Diese haben die Betrüger offenbar aus einem anderen Schreiben kopiert, denn laut Sparkassen-Sprecherin handelt es sich um die richtige Signatur. Wo Kunden allerdings stutzig werden könnten, ist ein Rechtschreibfehler: In dem Brief heißt es, Thomas Fürst sei „Mietglied“ des Vorstands. Außerdem benutzen die Betrüger eine ältere Version des Sparkassen-Logos.

Sparkasse prüft einen zweiten möglichen Betrugsfall

Erfahren hat die Sparkasse Bremen von den gefälschten Briefen am Donnerstag, als ein Kunde sich meldete, der auf das Schreiben hereingefallen war. Mit den mitgeteilten Daten hätten die Betrüger dann Waren bei Ebay bezahlt. Aktuell prüft die Sparkasse einen zweiten möglichen Betrugsfall. Die Polizei ist eingeschaltet. Das Geldinstitut warnt alle Kunden vor solchen und ähnlichen Schreiben. Falls Zweifel bestünden, könnte sie in jeder Filiale nachfragen, ob es sich tatsächlich um einen Brief der Sparkasse handele.